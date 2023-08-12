السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قرار جديد من السودان بشأن معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

منفذ القلابات، فيتو
منفذ القلابات، فيتو

أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف مساء اليوم السبت استئناف العمل والسفر والحركة التجارية بـ منفذ القلابات الحدودي مع إثيوبيا في أعقاب عودة الهدوء لبلدة المتمة يوهانس إثر سيطرة الجيش الإثيوبي على الأوضاع الأمنية وتوقف القتال الذي نشب مع مليشيا فانو الأمهرية.

 

وبحسب صحيفة «سودان تربيون»، كشف اللواء مدثر حسب الرسول مدير شرطة القضارف ومقرر لجنة الأمن عن تمكن شرطة الجوازات والأجهزة الأمنية في المعبر من استئناف إجراءات السفر إلى إثيوبيا برًّا عبر إقليم أمهرة المتاخم لولاية القضارف.

 

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وأفاد أن السلطات السودانية في المعبر استقبلت نحو عشرين من السودانيين والأجانب القادمين من إثيوبيا كما ارتفع حجم الحركة التجارية والبضائع والسلع الإستراتيجية والضرورية الواردة والصادرة بين البلدين بتنسيق عالٍ بين السلطات السودانية والقنصلية الإثيوبية.

 

وأشار حسب الرسول إلى استمرار عمليات سفر وتفويج العالقين من الذين أكملوا إجراءات المغادرة على أن تتم عمليات الفحص الأمني والتأشيرات خلال الساعات القادمة بمكتب جوازات القضارف.

 

إغلاق الحدود الإثيوبية السودانية

والجمعة الماضية، أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا على خلفية استمرار المواجهات في إقليم بحر دار المحازي بين فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة. 

 

ويمثل قرار إغلاق الحدود الإثيوبية خيبة أمل للآلاف من الأسر السودانية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تجديد جوازات سفرها، بعد أن أغلقت الأبواب أمامهم للوصول إلى مصر بسبب تشديد السلطات المصرية إجراءات السفر.

 

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء مدثر حسب الرسول، آنذاك، أن توقف عمل إجراءات السفر عبر البر بمعبر القلابات جاءت حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين السودانيين والأجانب العابرين إلى إثيوبيا.

 

وأوضح أنه تم إخطار القنصلية الإثيوبية والسلطات بهذا القرار حتى تتم إتاحة الفرصة للسلطات الإثيوبية في احتواء حالة الأضطراب التي يشهدها إقليم بحر دار المجاور لولاية القضارف.

 

ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات دارفور إلى 126 شخصا

في سياق آخر، ارتفعت أعداد القتلى اليوم السبت، إلى نحو 126  قتيلًا، وعدد كبير من الجرحى جنوب دارفور، وذلك وفقا لشبكة «العربية - الحدث» الإخبارية.

 

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن الأوضاع الأمنية تزداد سوءًا جنوب دارفور، لافتة إلى وجود انتشار كبير للسلاح وحشود المسلحين في جنوب دارفور، وأن هناك معارك مستمرة بين قوات الدعم والجيش السوداني في منطقة نيالا بدارفور أيضًا مشددة على استخدام كل أنواع الأسلحة في هذه الاشتباكات.

 

فيما تحدثت تقارير إخبارية عدة عن وقوع اشتباكات قبلية في دارفور.

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