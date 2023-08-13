سفير مصر السابق في الخرطوم: حرب السودان تقضي على الثروة الزراعية والحيوانية

قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، إن الحرب التي اندلعت في الخرطوم منذ عدة أشهر هي السبب الرئيسي وراء تعطل جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية في البلاد.



الحرب المدمرة تزيد من معاناة الشعب السوداني

وأكد السفير محمد الشاذلي، أنه كلما طال أمد الحرب في السودان، زادت معاناة الشعب جراء الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها البلاد، التي تعاني أساسا من أزمات اقتصادية متلاحقة.



وأضاف الشاذلي أن تقلص مساحات الأراضي الزراعية في السودان بهذا القدر الكبير الذي يقارب ال4 ملايين فدان، يهدد الأمن الغذائي في البلد الفقير لأقصى درجة، موضحا أن ذلك أيضا سيكون له تأثير على إنتاج الخرطوم من الثروة الحيوانية وقدرتها على تصديرها.

وأوضح سفير مصر السابق في السودان، أن تاريخ الحرب في الخرطوم ليس هو وليد اليوم وإنما يمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، خاصة منذ الاستقلال عن مصر، وبدأت بالحرب في الجنوب ثم تلتها حرب دارفور وأخيرا وصلت الحرب إلى العاصمة الخرطوم.

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الحرب تعصف باقتصاد السودان

وأشار السفير محمد الشاذلي، أن الحرب في هذه المرة هي أخطر من سابقتها نظرا لأنها اندلعت في الأساس في قلب العاصمة، وهو ما يهدد مستقبل الدولة بأكملها.



ونوه الشاذلي، إلى أن السودان وعلى الرغم من امتلاكه لمساحات زراعية شاسعة إلى أنه يعاني من أزمات نقص المواد الغذائية والمجاعات في بعض المناطق، ولكن الأزمة ستتفاقم جراء تقلص المساحات المزروعة.



وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن تقلص المساحات الزراعية في السودان من 6 ملايين فدان إلى 2 مليون فدان جراء الحرب التي اندلعت في البلاد منذ أشهر

وتسببت الحرب في السودان في خسائر مادية وبشرية كبيرة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين وتدمير البنية التحتية في البلاد.



ونزح الآلاف من المواطنين السودانيين إلى مناطق في الداخل السوداني بعيدا عن العاصمة الخرطوم ومناطق النزاع في دارفور، وأيضا إلى الدول المجاورة وتعتبر مصر من أكثر الدول التي استقبلت لاجئين من السودان.