السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

السودان تلغي زيادة أسعار الوقود لشهر أغسطس

السودان،فيتو
السودان،فيتو

أصدرت وزارة الطاقة السودانية قرارا بإلغاء الزيادة المقررة لأسعار الوقود لشهر أغسطس مراعاة للظروف الراهنة في البلاد.

أسعار الوقود فى السودان

وكانت وسائل إعلام سودانية أشارت في وقت سابق إلى قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي بإلغاء قرار وزير الطاقة الخاص بزيادة اسعار المحروقات  وذلك بسبب أن الوزير لم يعرض الأمر على اجتماع مجلس الوزراء ولم يخطر وزير المالية.

ويأتي إلغاء القرار مراعاة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوداني.

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شحنة جديدة 

وعلى الجانب الآخر وصلت شحنة جديدة من الدفعة الأولى من الخدمات الطبية المقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السودان، وذلك لدعم القطاع الصحي هناك.

مساعدات طبية عاجلة من السعودية للسودان

وتضمنت الشحنة الجديدة التي أرسلتها المملكة العربية السعودية، أكثر من (1500) طن من الأدوية والمستهلكات الطبية. ويأتي ذلك ضمن الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسد الفجوة الدوائية، وذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الصحية اللوجستية بالسودان الدكتور خليل محمد إبراهيم، إنه تم استلام  أول دفعة من  المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان، ضمن خارطة الوفرة الدوائية بالسودان، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفني بالمركز، لتوفير احتياجات الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية، والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا استلام 15 شحنة مبردة اليوم بالإمدادات الطبية بعد انتهاء الإجراءات من أصل 65 شحنة، مبينا أن بميناء سواكن 50 شحنة مبردة وصلت أمس والآن في إجراءات التخليص.

الأزمة الصحية في السودان

وذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، إن نطاق  الأزمة الصحية في السودان هائل، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم إمدادات طارئة للمحتاجين.

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