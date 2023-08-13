الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

الدوري الاسباني، يلتقي فريق برشلونة  نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" في المباراة الأولى لبرشلونة موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي 

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد خيتافي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد بالجولة الأولي للدوري الاسباني بملعب خيتافي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أروخو، أندرياس كريستينسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: روميو، دي يونج، رافينيا، بيدري، جافي.

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خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة خيتافي اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

غياب 5 لاعبين أمام خيتافي

وشهدت  قائمة نادي برشلونة غياب كل من: سيرجينو دست - إينيجو مارتينيز - ماركوس ألونسو - لينجليه - إيناكي بينا.

قائمة برشلونة أمام خيتافي


تير شتيجن - أراوخو - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - كريستينسن - الزلزولي - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - جوندوجان - كوندي - إريك جارسيا - أسترالاجا - لامين يامال - بالدي -كاسادو - فيرمين.

يذكر أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ونجح برشلونة في تسجيل أراوخو وجوندوجان والزلزولي وسيرجي روبيرتو وأوريول روميو برابطة الليجا في آخر 48 ساعة.


وكشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة بعثت بمفاجأة سارة قبل ساعات قليلة من انطلاق مشوار البارسا في الليجا بالموسم الجديد.

وكان البارسا يعاني أزمة في تسجيل العديد من اللاعبين، لذا كان المدرب تشافي هيرنانديز مهددا بمواجهة خيتافي بصفوف غير مكتملة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتمكن تشافي أخير من الاعتماد على أوريول روميو وسيرجي روبرتو وعبد الصمد الزلزولي في المباراة الافتتاحة للبارسا ضد خيتافي.

ونجحت إدارة برشلونة في تسجيل اللاعبين، الذين ظهروا بالفعل على الموقع الإلكتروني لرابطة الليجا.

ونجح برشلونة في قيد الثنائي رونالد أراوخو وإلكاي جوندوجان.

وسيحصل جوندوجان على القميص رقم 22، بينما سيرتدي روميو رقم 18، والزلزولي رقم 16، فيما سيستمر سيرجي روبرتو بالقميص رقم 20.

يذكر أن هناك 6 لاعبين غير مسجلين في قائمة برشلونة، هم إينيجو مارتينيز وماركوس ألونسو ولينجليه وسيرجينو دست، وإيناكي بينا وبالدي.

ويستطيع برشلونة تسجيل لاعبين جدد حتى قبل مباراة خيتافي ب5 دقائق، كما يمكن لتشافي اختيار بالدي المتواجد ضمن قائمة فريق الشباب.

الدوري الإسباني، قائمة برشلونة أمام خيتافي بالليجا

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