الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

تحرير 2863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

حررت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، 2863 مخالفة لعدم  تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا. 

 

كما ضبطت أجهزة الأمن، 588 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 74  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. 

 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 

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تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت  وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. 

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

 

بوابة مرور مصر 

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

 

إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني. 

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 

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