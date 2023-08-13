مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين 3 سيارات في نطاق محافظة القليوبية وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم في القليوبية

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمنطقة كفر شكر البر الشرقي أمام مدرسة الصنايع بنطاق محافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل 3 جثث إلى المشرحة و3 مصابين آخرين فيما توفي أحد المصابين متأثرًا بإصابته ليصل الإجمالي إلى 4 جثث، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا 4 من أسرة واحدة وهم روان ناصر، وشقيقها محمود ناصر، ونجل عمهما فيصل طاهر وشقيقته منة الله طاهر، فيما أصيب مهاب طاهر من محافظة الدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.