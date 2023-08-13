الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، الطريق الدائرى الأوسطى ومحور 26 يوليو وشارع رمسيس الأكثر زحاما

زحام مرورى بالطرق
زحام مرورى بالطرق

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأحد، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

مقطع فيديو وثق الواقعة، عامل يعذب ابنة شقيقه حتى الموت في أكتوبر

الشرطة تحرر 417 مخالفة لمحال بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء

حالة الطرق اليوم الأحد

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة الى اسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، سكة الوايلي، طريق الحرية، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، طريق الحرية، محور جوزيف تيتو.

Advertisements

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة؛ "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة المرور حالة المرور اليوم حالة الطرق حالة الطرق اليوم حالة الطرق اليوم الأحد حركة المرور المخالفات المرورية

مواد متعلقة

مقطع فيديو وثق الواقعة، عامل يعذب ابنة شقيقه حتى الموت في أكتوبر

الشرطة تحرر 417 مخالفة لمحال بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء

طالبة تتخلص من حياتها بسبب مجموعها في الثانوية العامة

نشوب حريق هائل في عقار مكون من 12 طابقا بالسيدة زينب ( فيديو وصور)

مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "العلمين - وادي النطرون"

مصرع سيدة وابنتها وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

خلال 24 ساعة، الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى

صاحب محل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية

الأكثر قراءة

المساكنة، مشاهير الفنانين يفضلونها عن الزواج الشرعي..ولماذا أعلن سعد رمضان ندمه على خوض التجربة؟

مستجدات دعم مصر للقضية الفلسطينية وملفات القمة الثلاثية بالعلمين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

بدء أولى جلسات محاكمة معلم بتهمة ابتزاز موظفة في العياط

محمد محيي وحميد الشاعري أبرزهم، تعرف على النجوم المشاركين فى حفل كاسيت 90 بجدة

حكاية نيزك في أمسية ثقافية بجمعية مصر الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

السجن 15 عاما لمسئولين عن مجزرة عمرها 35 عامًا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية