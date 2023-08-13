إيرادات الأفلام، مرعي البريمو في المقدمة ومطرح مطروح في ذيل القائمة

على الرغم من تزايد عدد الأفلام المصرية المعروضة في السينمات ووصولها من 4 أفلام في بداية الموسم إلى 8 أفلام حاليًا، إلا أن إجمالي الإيرادات يتراجع، حيث جمعت الأفلام الثمانية المعروضة في السينمات إيرادات بلغت 2 مليون و79 ألف جنيه فقط، وهو إيراد كان يحققه فيلم واحد يوميًا في بداية موسم الصيف.

صراع ثلاثي على المقدمة

وكان على رأس قائمة الإيرادات، أمس السبت، فيلم “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي الذي احتل المركز الأول بإيرادات بلغت 613 ألف جنيه، متفوقًا “ع الزيرو” لمحمد رمضان الذي تم عرضه معه في نفس اليوم بالسينمات، والذي جمع 488 ألف جنيه، وخلفهم بقليل فيلم “بيت الروبي” الذي يعرض للأسبوع السادس على التوالي ومازال يحقق إيرادات كبيرة حيث جمع 458 ألف جنيه.

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فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وفيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبد الرحمن.

أفلام منتصف الجدول

وجاء في المركز الرابع فيلم “مستر اكس” لأحمد فهمي والذي قفز للمركز الرابع متفوقًا على أفلام أخرى كانت متفوقة عليه الأيام الماضية، محققًا 188 ألف جنية، وجاء بعده فيلم “البطة الصفرا” الذي بدأ عرضه من أيام، ويقوم ببطولته محمد عبد الرحمن وغادة عادل، حيث حقق إيرادات بلغت 146 ألف جنيه، ومن ورائهم فيلم “البعبع” لأمير كرارة، والذي حقق 122 ألف جنيه في المركز السادس.

أفلام ذيل القائمة

وتراجع بشدة فيلم “تاج” لتامر حسني، ليحتل المركز قبل الأخير، حيث تراجعت إيراداته بشدة خلال الفترة الماضية بعدما كانت مرتفعة في الأيام الأولى لعرضه، حيث حقق أمس السبت إيرادات بلغت 60 ألف جنيه فقط، وجاء خلفه في المركز الثامن والأخير فيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة والذي حقق إيرادات هزيلة جدًا بلغت ما يقرب من ألفي جنيه.