الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليونسيف: 69% من طلاب رابعة ابتدائي لا يجيدون القراءة

مؤتمر وزارة التربية
مؤتمر وزارة التربية والتعليم، فيتو

قال جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر إن هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات وخطة عمل لتطوير العملية التعليمية.

وتابع هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد: "نعمل لدعم وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الأطفال في التعليم المصري".

وقال إن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس، وأضاف: "نؤكد علي المساواة في الحق في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث".

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وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الأولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وانصافا وعالي الجودة.

وأوضح شاكرا أن أهم ثلاث تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط، ونقص أعداد المعلمين، وفي الفترة من 2015-2016 وحتى عام 2020-2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10% بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بنسبة 22%.

وأشار شاكرا إلى أن التحدي الثالث يتمثل في انخفاض المهارات ومستوى التعلم، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، و30% فقط من طلاب الصف الثاني الإعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

وتابع: أقترح لتحسين خطة تطوير التعليم زيادة الالتحاق 25% بمرحلة kg1  و65% بمرحلة kg2 بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين واشراك المجتمع، والتوسع في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول إلى 32 طالبا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية الي فصول دراسية لليوم الكامل، والتوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر إن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، وتمويل التعليم، والاتساق مع المجتمع، موضحا أن هناك جهد كبير في إدخال التكنولوجيا بالتعليم.

جاء ذلك خلال إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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