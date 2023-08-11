الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

مصطفى رفعت أمين المجلس
مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

في بداية الاجتماع، قام مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ومحمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وأشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.
   
كما هنأ مصطفى رفعت النواب الذين تم تكليفهم بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، وهم ناصر خميس الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، وحمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، ود.أحمد عكاوى عبد العزيز القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، وحسان حمدي نعمان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وغادة فاروق حسن القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، متمنيًا لسيادتهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

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التعليم العالي 

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:
• تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
• تشكيل لجنة لدراسة تطوير منظومة قبول وتسجيل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

واستعرض المجلس تقريرًا عن نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.

أحيط المجلس علمًا بتقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما قامت به الجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

كما أوصى المجلس الجامعات بإعداد بيان عن المواد والمخلفات الخطرة التى يتم استخدامها فى الأبحاث العلمية والتحاليل فى المعامل، وذلك فى ضوء كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به كل من جامعتي المنصورة والمنوفية بشأن النشر العلمي وتحفيز الباحثين في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

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