في ذكرى رحيله.. صلاح عبد الصبور شهيد الشعر.. توفي بسبب كلمة.. ودخل قائمة أفضل مائة شاعر في العالم

صلاح عبد الصبور، فارس الكلمة وعميد الشعر الحر، فهو أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة المتأثرة بالفكر الغربي، كان وما يزال فتى الشعر الأول رغم مرور 42 عاما على رحيله، كتب القصيدة والمسرحية الشعرية، أيضا يمثل نبلا أخلاقيا انعدم في ذلك الزمان خصوصا بين الشعراء والمبدعين من أهل الكتابة بوجه عام حتى أنه عندما اختير رئيسا للهيئة المصرية للكتاب أكبر جهة لنشر الكتب رفض أن يصدر له ديوان عنها طالما هو رئيس لها.

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ولد الشاعر محمد صلاح الدين عبد الصبور الحواتكي الشهير بـ صلاح عبد الصبور عام 1931 بمدينة الزقازيق، ورحل في مثل هذا اليوم 13 أغسطس 1981، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1947 حيث تتلمذ على يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى الجمعية الأدبية، وعمل مدرسا بالمدارس الإعدادية لمدة خمس سنوات، لينتقل بعدها للعمل بالصحافة في مجلة روز اليوسف ومنها إلى جريدة الأهرام، وفي عام 1961 وبعد التأميم عُين بمجلس الدار المصرية للتأليف والترجمة، وانتدب مديرا للنشر في وزارة الثقافة، ثم مديرا عاما لهيئة الفنون وبعد حرب أكتوبر عين مستشارا ثقافيا بالهند لمدة أربع سنوات، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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ستة مجموعات شعرية

استطاع صلاح عبد الصبور أن يكون الفتى الأول بإصدار ست مجموعات شعرية وقد بدأ عام 1957 بإصدار أول قصيدة شعرية له بعنوان "شنق زهران" ثم ستة دواوين شعرية: الناس فى بلادي، اقول لكم، أحلام الفارس القديم، تأملات فى زمن جريح، سجى الليل، الإبحار فى الذاكرة، وأخيرا أصدر ديوانه "عمر من الحب" وهو مقتبس من مجموعة دواوينه.

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مأساة الحلاج

قدم صلاح عبد الصبور في حياته الأدبية 13 مسرحية شعرية قدم معظمها تمثيلا على خشبة المسرح القومى أشهرها مسرحية " مأساة الحلاج "، الاميرة تنتظر، ليلى والمجنون، بعد ان يموت الملك، رحلة على الورق، كتابة على وجه الريح، مسافر ليل، كما قدم ترجمات لبعض المسرحيات العالمية منها سيد البنائين لإبسن، حفل كوكتيل لإليوت.

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قصة لقاء عبد الحليم حافظ

على مقهى الطلبة بالزقازيق تعرف الشاعر صلاح عبد الصبور على صديقيه الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز والمطرب الفنان عبد الحليم حافظ، وطلب عبد الحليم من صلاح أغنية يتقدم بها إلى الإذاعة على أن يلحنها له كمال الطويل، فكانت قصيدة "لقاء" التي تشبه كثيرا ما كان يكتبه إبراهيم ناجي.

الشاعر صلاح عبد الصبور

يشرح الشاعر صلاح عبد الصبور في كتابه «الشعر في حياتي» سبب استخدامه لتيمة الحزن، في كل أعماله الشعرية والنثرية، قائلا:أنا لست شاعرا حزينا ولكني متألم من حال العالم، وعندي شهوة إصلاح العالم، ولا أملك أداة للإصلاح سوى الكلمة.

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نهاية مأساوية

عرف عن الشاعر صلاح عبد الصبور بأنه شخصية جريئة لم يخشى أحدا وكانت له أراءا ثورية وعندما صدر قرار بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للكتاب كوظيفة حكومية كبرى، وأثناء سهرة في بيت صديقه الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي مع مجموعة من الفنانين والادباء تهكم عليه الرسام بهجت عثمان بكلمات قاسية على النفس متهمه بتخليه عن مبادئه مقابل الوظيفة الرسمية، فلم يحتمل الشاعر الرقيق الكلام وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته في الحال في مشهد مأساوي.

صلاح عبد الصبور ووزير الثقافة منصور حسن وجيهان السادات فى افتتاح معرض الكتاب

ويرجع سبب الاتهام إلى أنه عند تولي صلاح عبد الصبور هيئة الكتاب صدر قرار بمشاركة إسرائيل بجناح في معرض الكتاب فرفض عبد الصبور ذلك وقدم استقالته من رئاسة هيئة الكتاب إلا أنها لم تقبل، ومن هنا اتهمه البعض بتخليه عن مبادئه بمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع مع إسرائيل، إلا أنه على إثر عدم قبول استقالته وأزمة معرض الكتاب، اتخذ قرارا بأنه لن يعيش في مصر، متعاقدا مع جامعة هارفارد للعمل أستاذا للأدب العربي، ولكن الموت لم يمهله الفرصة للسفر.

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الزوجة المكلومة تتكلم

قالت أرملة صلاح عبد الصبور المذيعة سميحة غالب: إن سبب وفاة زوجي أنه تعرض إلى نقد واتهامات من قبل أحمد عبد المعطي حجازي، وبعض المتواجدين في السهرة وأنه لولا هذا النقد الظالم لما كان زوجي قد مات، اتهموه بأنه قبل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب، طمعًا في الحصول على المكاسب المالية، متناسيا واجبه الوطني والقومي في التصدي للخطر الإسرائيلي الذي يسعى للتطبيع الثقافي، وأنه يتحايل بنشر كتب عديمة الفائدة لئلا يعرض نفسه للمساءلة السياسية.

كما قالت ابنته معتزة صلاح عبد الصبور أن والدها صلاح عبد الصبور لم يوافق على مشاركة إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فمن كان يسعى لمشاركة إسرائيل هو أنيس منصور والذي كان يكره والدى وكان هو صاحب فكرة أن يكون لإسرائيل جناح في المعرض وأن يأتي القرار مباشرة من رئيس الجمهورية السادات في ذلك الوقت، ورفض صلاح عبد الصبور هذا القرار وترك استقالته من رئاسة هيئة الكتاب على مكتبه، ولم تقبل الاستقالة، وبعدها سافر والدي إلى أمريكا في شهر مايو تقريبا، متعاقدا مع جامعة هارفارد للعمل أستاذا للأدب العربي، متخذا قرارًا بأنه لن يعيش في مصر، ولكن الموت لم يمهله الفرصة للسفر.

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معتزة ابنة الشاعر صلاح عبد الصبور

ويحكي الدكتور جابر عصفور في مجلة الدوحة القصة الحقيقية لرحيل الشاعر صلاح عبد الصبور فقال: التقينا صلاح وزوجته سميحة غالب وابنتيه مي ومعتزة، وأمل دنقل وزوجته عبلة الرويني والرسام بهجت عثمان نجم الحركة الشيوعية المصرية في الكاريكاتير، من روز اليوسف وكان يئن من التطبيع والانفتاح الاقتصادي، وجلسنا من شدة الحر في بلكونة منزل عبد المعطي حجازي نستمع إلى إحدى قصائد ديوان عبد الرحمن الأبنودي "سوق العصر" من ديوانه "المشروع والممنوع" وكانت القصيدة صريحة جارحة مؤلمة يقول فيها: "هذا أوان الأونطة والفهلوة والشنطة تعرف تقول جود نايت وتفتح السمسونايت وتبتسم بالدولار وتقفل ببان الوطن وترمي مفتاحها وتبيع في أمك وأبوك".

علق صلاح عبد الصبور قائلًا: “صحيح شعب يستاهل مايجري له مادام يسكت على سارقيه ومادام لصوصه مطمئنين إلى أنه لا يمكن أن يقرر”.

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وأضاف جابر عصفور:اندفع بهجت عثمان منفعلًا قائلا: "كيف يقرر الشعب إصلاحًا ومثقفوه خانوه وباعوه"، سأل صلاح بهجت عما يقصده بالمثقفين الذين باعوا، فقال بهجت: "اقصد أمثالك يا صلاح الذين باعوا قضيتهم بمليم، احتقن وجه صلاح ولم ينطق كلمة واحدة متألمًا والجميع يترقب ولم يقل أي منا كلمة واحدة تعنف بهجت على ماقاله ولم ينتهي الليل إلا وقد حملنا صلاح إلى مستشفى هليوبوليس وهناك أعلن الطبيب أنه أصيب بذبحة صدرية وأنه فارق الحياة.

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شاعر عالمى فى موسوعة اوكسفورد

حصل صلاح عبد الصبور على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة الحلاج) عام 1966، كما حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة المنيا، كما أن صلاح هو الشاعر العربي الوحيد في موسوعة أوكسفورد ضمن أهم مائة شاعرا عالميا ممن أثروا البشرية بأعمالهم.