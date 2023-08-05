الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بمشاركة 30 ناشرًا، هيئة الكتاب تستعد لمعرض رأس البر الرابع

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة الرابعة من معرض رأس البر للكتاب، والمقرر افتتاحها في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل.

30 ناشرا يشاركون فى معرض رأس البر للكتاب

ويشارك في الدورة الجديدة من معرض رأس البر للكتاب ما يقرب من 30 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

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هيئة الكتاب تشارك 1200 عنوان 

وتشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، و«مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، و«الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبد الحليم عطية. 
وكذلك رواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وموسوعتي «القتلة» و«المضللون» للدكتور محمد الباز، كتاب «المرأة في مصر.. في العصر البيزنطي (284- 641م)» للدكتورة هويدا سيد علي، وكتاب «عاصمة الخلود» للكاتب محمد إبراهيم، وكتاب «إيزيس وشهرزاد.. حديث السحر والشعر» للدكتورة جيهان زكي.
ويرافق المعرض مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة للأطفال على مدار أيام المعرض، إلى جانب برنامج فني يقدم لرواد المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

هيئة الكتاب تعلن فتح باب الاشتراك في معرض رأس البر الرابع قريبا

آثار الواحات البحرية، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

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أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة الكتاب معرض رأس البر للكتاب

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