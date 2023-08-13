الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، العنب كرمسن يسجل 23 جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح  سعر عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 19 إلى 23 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات، بلغ سعر بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات،  بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح بارحي من 25 إلى 35 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل  سعر جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، رمان بسعر 6 إلى 14 جنيهًا،  دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، نكترين مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا.

وتراوح سعر برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا.

وسجلت  سعر برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، تين برشومي من 7 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وسجل كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، أناناس سعر 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا،  موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الخضراوات، تراوح سعر  بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا،  مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو عويس من 25 إلى 35 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 50 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 12 إلى 25 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ  سعر مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 30 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا،  مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 21 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات انخفاضًا في أسعار المانجو فص بسوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 12-8-2023 في الدقهلية

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