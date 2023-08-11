الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في الدقهلية، استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة  في الأسواق بمحافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار الفاكهة 

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها، التين من 20 إلى 40 جنيها.

أسعار التفاح

بلغ سعر التفاح المستورد 30 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا

Advertisements

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها.

أسعار العنب 

بلغ سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، العنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 17 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار المانجو 

 المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو العمومي من 40 إلى 60 جنيها، والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار البلح

وبلغ أسعار البلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وسعر بلح ثلاجة من 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الحديد اليوم 11/ 8 / 2023

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت بنسبة 150% وسعر المراوح وصل لتمن التكييف القديم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة أسعار البلح اسعار البطيخ أسعار العنب أسعار التفاح اسعار الفاكهة اليوم الفاكهة اليوم اليوم الجمعة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت بنسبة 150% وسعر المراوح وصل لتمن التكييف القديم

أزمة أسعار الكتب الخارجية، دار نهضة مصر توضح الأسعار الحقيقية لكتاب الأضواء.. وشعبة الأدوات الكتابية: لا توجد سوق سوداء لبيع الكتاب الخارجي

مطالبات برلمانية بوقف إعادة تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار

رئيس شعبة الدواجن: الأسعار مرشحة للزيادة الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

الأكثر قراءة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

زواج من مسجون وضحك على شاعر وفضيحة مع مخرج، رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مصرع شقيقتين بانقلاب سيارة عدة مرات بالتجمع

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزير المالية: قرار موديز يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار مصر: مبرر غريب لأزمة السجائر، بيراميدز يحرض شيكابالا، ضربة جديدة للزمالك من ناشئ، سعر الدولار والذهب بعد ارتفاع التضخم

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الشوفان اليوم الجمعة 11-8-2023 بالأسواق

شعبة المطاحن توضح أسباب استقرار أسعار طن الردة

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

تفسير رؤية الواعظ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الحزن والضيق

المزيد
الجريدة الرسمية