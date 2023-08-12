السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 8 جنيهات ارتفاعًا في سعر مانجو فونس بسوق العبور

الفاكهة، فيتو
الفاكهة، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 12 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تراوح سعر عنب كرمسن من 19 إلى 23 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات، بلغ سعر بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات،  بلح بارحي من 25 إلى 35 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل  سعر رمان بسعر 6 إلى 14 جنيهًا،  دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، نكترين مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا، برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا.

وسجلت  سعر خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، تين برشومي من 7 إلى 15 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وسجل أناناس سعر 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الخضراوات، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا،  مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو عويس من 25 إلى 35 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 50 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 12 إلى 25 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ  سعر مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، مانجو فونس من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا،  مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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