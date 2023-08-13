الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القومي للترجمة ينظم حفل توقيع الطبعة العربية من رواية "القرية"

غلاف الرواية، فيتو
غلاف الرواية، فيتو

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية من رواية "القرية" والتي تأتي ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٦ أغسطس في تمام الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ويقام حفل التوقيع بحضور الفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر: المشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن وأعضاء الفريق عثمان عبد الناصر عثمان، محمد محمدي الشحات وهاجر قدري محمد.

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رواية القرية

رواية "القرية" من تأليف انتظار حسين ومن ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم عبد الرحيم الكردي.

‎جدير بالذكر أن الدورة الأولى لهذه المسابقة شارك بها اثنتان وعشرون جامعة مصرية، توزعت على ثماني عشرة لغة وقد تألف كل فريق من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم.

ويذكر أن الأعمال الفائزة بجانب رواية القرية في المرحلة النهائية للمسابقة هما الطبعة العربية من كتاب (علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة  والقصص التي نحيا بها) من تأليف أران ستيبي ومن ترجمة  فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس 
وكتاب (المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية) من تأليف روربرت فرودمان ومن ترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.

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الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة القومي للترجمة عبد الرحيم الكردي

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