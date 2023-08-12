السبت 12 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البصارة، الوصفة الأصلية المصرية بتاعة زمان

البصارة، فيتو
البصارة، فيتو

طريقة عمل البصارة، تعد من الأطباق المصرية القديمة، التي تعود جذورها للمصريين القدماء، والبصارة من الأكلات المصرية الاقتصادية، غير المكلفة على الإطلاق، لأن طريقة عمل البصارة؛ لا تحتاج إلا حوالي نصف كيلو من الفول المدشوش أو أقل، وخضرة فقط، وهذه المكونات تصلح لعمل أكلة تكفي أسرة كاملة عددها من 5 إلى 6 أفراد، وهذا يعني أنه يمكنك بأقل من 50 جنيها تعد غداء لأسرة كاملة.

وتعد البصارة من الأكلات التي تلجأ إليها الكثير من ستات البيوت للتوفير في الميزانية، لمواجهة انتهاء مصروف البيت، ومحاولة استكمال الشهر بما تبقى من المصروف.

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ويمكنك تعلم طريقة عمل البصارة بكل سهولة، وتقديمها لأفراد أسرتك؛ للتوفير في الميزانية من جهة، ولأن قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة، فهي تتكون من الفول والخضراوات الخضراء، وكلها مواد مفيدة للصحة.

 

طريقة عمل البصارة

البصارة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، ويمكن عملها كنوع من التغيير، وكسر ملل الأكلات المعتادة.

 

مكونات عمل البصارة:

نصف كيلو فول مدشوش
حزمتين بقدونس
حزمتين كسبره خضراء
ملح - فلفل اسود - رشه شطه - ملعقه صغيره كمون - ملعقة صغيرة كسبرة جافة
فلفل أخضر حار
3 بصلات
8 فصوص ثوم
حوالى كوب إلا ربع زيت

طريقة عمل البصارة

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزالة الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمه كسبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطه والكمون.
تقطع البصلتين الباقيتين الى جوانح وتقلى فى الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقى الثوم مع حزمه كسبرة والفلفل الأخضر.
يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده الى الوعاء ونضيف اليه التقليه ( الثوم مع الكسبرة )، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسط.
توضع فى أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل الفول النابت

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول النابت، وهي من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وتكاليفها بسيطة.


مكونات عمل الفول النابت

1/2 كيلو فول
بصلة مقطعة شرائح
فصين ثوم مفروم
ملح 
فلفل أسود
كمون 
ورق لورا
كسبرة خضراء
زيت وزبدة

 

خطوات عمل الفول النابت

يغسل الفول جيدا، وينقع في الماء لمدة يوم كامل.
في اليوم التالي، يشطف ويوضع في مصفاة بلاستيك، ويرش بالماء حوالى 4:3 مرات فى اليوم، لمدة 3 أيام.
فى اليوم الرابع يشطف الفول بالماء ويصفى.
يشوح البصل والثوم فى الزيت والزبدة ثم يضاف الفول ويقلب ثم يوضع الماء الساخن.
ويترك على نار متوسطة، ثم يوضع الملح والفلفل الأسمر والكمون وورق اللورا.
ويترك على النار حتى النضج حوالى من 45:30، ثم يقدم مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة، ويرش الخبز بالكسبرة الخضراء.

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