السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع الكركديه والأرز لتفتيح وتوريد البشرة

توريد البشرة، فيتو
توريد البشرة، فيتو

تفتيح البشرة من الضروريات التى تهتم بها الفتيات كثيرا فى فصل الصيف للتخلص من اسمرار البشرة الناتج عن الشمس وحرارة الطقس.

 

وتفتيح البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية الفعالة التى ليس لها أى آثار جانبية، وهى أفضل على البشرة من الكريمات الكيميائية.

 

قناع الكركديه والأرز لتفتيح وتوريد البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الكركديه والأرز لتفتيح وتوريد البشرة.

المكونات:-

ملعقة كركديه

نصف كوب ماء

ملعقة أرز مطحون

 

الطريقة:-

  • ننقع ورق الكركديه فى الماء ونتركه حتى يتغير لون الماء ويصبح أحمر تماما.
  • ثم نصفى الكركديه ونأخذ السائل الناتج ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الأرز المطحون ونضيف له منقوع الكركدية تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي سائل قليلا ومتجانس.
  • نصب القناع فى علبة محكمة الغلق ونحفظه بالثلاجة وصلاحيته اسبوع
  • نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ومجفف البشرة ونرطبها.
  • نكرر القناع 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
قناع الكركديه والأرز لتفتيح وتوريد البشرة، فيتو

اهتمى ببشرتك بهذه الخطوات البسيطة

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

 

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

 

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

 

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

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- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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تفتيح البشرة قناع الكركدية والأرز لتفتيح وتوريد البشرة توريد البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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