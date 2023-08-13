4000 شرطي يشاركون في نقل زعيم عصابة لسجن محصّن في الإكوادور

كشف مسئولون في الإكوادور، أمس السبت، أنه تم نقل زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد، والمتهم بتهديد مرشح رئاسي أُغتيل فيما بعد، إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.

ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرا السجن رقم 8 في جواياكيل (جنوب غرب)، حيث يحتجز منذ عام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة “لوس تشونيروس”، من أجل تأمين عملية نقله.

ونشرت السلطات لاحقا صورة للزعيم ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعا يديه على رأسه، وأخرى ممدا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.

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وأعلن الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه جرى نقل "فيتو" إلى سجن لاروكا الشديد الحراسة الذي يعد جزءا من مجمع السجون الذي كان فيه.

من هو زعيم عصابة “لوس تشونيروس”؟

تصدر زعيم عصابة “لوس تشونيروس” عناوين الصحف في الإكوادور منذ أن أغتيل الأربعاء المرشح الوسطي للرئاسة فرناندو فيافيسينسيو (59 عاما).

قُتل فيافيسينسيو الذي كان يحتل المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات بالرصاص في ختام لقاء انتخابي مساء الأربعاء الماضي.

كان فيافيسينسيو قبل مقتله أعلن الأسبوع الماضي أنه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات بالقتل من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المحكوم بالسجن لمدة 34 عاما بتهم قتل واتجار بالمخدرات.

فيافيسينسيو صحفي سابق وكان أجرى تحقيقات بشأن الاتجار بالمخدرات في البلاد.

أوقف ستة كولومبيين على خلفية هذه القضية، وقتل شخص آخر خلال تبادل لإطلاق النار مع حراس المرشح.

سيخوض أندريا غونزاليس الذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس ضمن حملة فيافيسينسيو سباق الرئاسة بدلا من زميله السابق، وفق ما أعلن حزبهما السبت الماضي.

أدان المجتمع الدولي مقتل فيافيسينسيو، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، رفض البابا فرانسيس في رسالة وجهها إلى رئيس أساقفة كيتو ألفريدو إسبينوزا السبت ما تشهده الإكوادور من أعمال عنف، شاجبا "المعاناة التي يسببها العنف غير المبرر".