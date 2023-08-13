صالون مقامات يناقش "التربية الموسيقية.. العلم في خدمة الفن" بقصر بشتاك، اليوم
يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الإذاعة المصرية في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، "صالون مقامات"، حيث يعقد لقاءه الشهري الجديد تحت عنوان "كلية التربية الموسيقية.. العلم في خدمة الفن".
صالون مقامات
ويستضيف الصالون الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية الحالية، والدكتورة أميرة فرج العميد الأسبق للكلية، والمؤلف الموسيقي الدكتور خالد أمين.
ويصاحب الصالون فقرات غنائية من أداء أعضاء فريق صوت العاصمة التابع لكلية التربية الفنية، الصالون إعداد الناقدة د. إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان الراحل محسن فاروق.
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