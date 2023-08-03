الخميس 03 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

من الباليه للسينما، في صالون السينما بالهناجر اليوم

سينما الهناجر، فيتو
سينما الهناجر، فيتو

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش.

صالون السينما 

ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "من فن الباليه إلى فن السينما"، حيث يستعرض طرق التعبير عن الموضوعات"السياسية" "الإجتماعية" و" التاريخية" بالحركة. 

الباليه المصري 

ويعرض الصالون مقاطع من باليه مصري من اخراج د.عبد المنعم كامل، ومقاطع من باليه روسي.

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صالون السينما سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية المخرج أحمد فؤاد درويش الهناجر

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