من الباليه للسينما، في صالون السينما بالهناجر اليوم
تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش.
صالون السينما
ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "من فن الباليه إلى فن السينما"، حيث يستعرض طرق التعبير عن الموضوعات"السياسية" "الإجتماعية" و" التاريخية" بالحركة.
الباليه المصري
ويعرض الصالون مقاطع من باليه مصري من اخراج د.عبد المنعم كامل، ومقاطع من باليه روسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.