المواعيد والأماكن، تعرف على جدول فعاليات التنمية الثقافية خلال أسبوع
أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس الجاري بكافة ابمراكز والبيوت الثقافية التابعة له.
وخلال التالي نستعرض أماكن ومواعيد الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية خلال الأسبوع.
الأربعاء 2 أغسطس:
مركز إبداع الحرية بالإسكندرية
- ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية (الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة). تقديم أ.د سحر شريف وأ.د محمد عبد الحميد خليفة - 7 م
الخميس 3 أغسطس:
سينما الهناجر
- صالون السينما مع المخرج/ أحمد فؤاد درويش (فن الباليه إلى فن السينما)7م.
مركز إبداع الحرية
- أمسية غنائية للاحتفال بعيد ميلاد إذاعة الاسكندرية مع مطرب الإذاعة والتلفزيون الفنان / عمر محمود - 7م
السبت 5 أغسطس:
سينما الهناجر
- نادي السينما الإفريقية وعرض فيلم "الأسود العواجيز" - 6م.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية
- حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.
الأحد 6 أغسطس:
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
مركز إبداع الحرية بالإسكندرية
- ندوة بعنوان مناقشة المتتالية القصصية "شارع ذو اتجاه واحد" للكاتبة/ دعاء عثمان يدير اللقاء الكاتب أ/ محمد عبد العظيم – 7 م
الإثنين 7 أغسطس:
قصـر الأميــر طــاز
- بروفة عرض مسرحية
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال - 10ص
الثلاثاء 8 أغسطس:
قصـر الأميــر طــاز
- عرض مسرحية "جوه الصندوق" 7م.
مركز الإبداع الفني
- ندوة أرواح في المدينة أ/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصرى - 6م.
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
الورش الفنية:
قصـر الأميــر طــاز
-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص
- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.
-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ
-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.
-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.
مركز الإبداع الفني
-مدرسة الرقص:
-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م
بيـــت العينــي
-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفى - 11ص
-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ
- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ
-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ
-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ
-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ
-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ
بيت العود العربى:
السبت من كل أسبوع:
- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.
- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي:
15،10،8،3،1/8: ورشة القائد الصغير 12ظ
-السبت 5/8: حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.
-الخميس 10 /8:لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )
-السبت أسبوعيًّا: لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ
-الأربعاء أسبوعيًّا: لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ.
-الخميس أسبوعيًّا: ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ
-السبت أسبوعيًّا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ
-الأحد أسبوعيًّا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس -4م
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ
- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م
-الأحد والثلاثاء أسبوعيًّا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م
-الإثنين أسبوعيًّا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ
-الإثنين والخميس أسبوعيًّا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًّا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص
-الإثنين والأربعاء أسبوعيًّا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م
-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ
-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد -12ظ
مركز إبداع الحرية:
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.
-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج
-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج
-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج
-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج
-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج
-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج
-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج
-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج
-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م
-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج
14 و15 و20و 21 و22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج
-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج
-الأحد من كل أسبوع:ورشةالطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج
مركـــز الخــزف والحـرف التقليديــة
- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية
السبت والإثنين والأربعاء 10ص
من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا
الدورة الرابعة
"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"
الحفلات الفنية الأسبوعية:
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع.
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