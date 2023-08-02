المواعيد والأماكن، تعرف على جدول فعاليات التنمية الثقافية خلال أسبوع

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس الجاري بكافة ابمراكز والبيوت الثقافية التابعة له.

وخلال التالي نستعرض أماكن ومواعيد الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية خلال الأسبوع.

الأربعاء 2 أغسطس:

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية (الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة). تقديم أ.د سحر شريف وأ.د محمد عبد الحميد خليفة - 7 م

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الخميس 3 أغسطس:

سينما الهناجر

- صالون السينما مع المخرج/ أحمد فؤاد درويش (فن الباليه إلى فن السينما)7م.

مركز إبداع الحرية

- أمسية غنائية للاحتفال بعيد ميلاد إذاعة الاسكندرية مع مطرب الإذاعة والتلفزيون الفنان / عمر محمود - 7م

السبت 5 أغسطس:

سينما الهناجر

- نادي السينما الإفريقية وعرض فيلم "الأسود العواجيز" - 6م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

- حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

الأحد 6 أغسطس:

سينما الهناجر

- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- ندوة بعنوان مناقشة المتتالية القصصية "شارع ذو اتجاه واحد" للكاتبة/ دعاء عثمان يدير اللقاء الكاتب أ/ محمد عبد العظيم – 7 م

الإثنين 7 أغسطس:

قصـر الأميــر طــاز

- بروفة عرض مسرحية

سينما الهناجر

- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال - 10ص

الثلاثاء 8 أغسطس:

قصـر الأميــر طــاز

- عرض مسرحية "جوه الصندوق" 7م.

مركز الإبداع الفني

- ندوة أرواح في المدينة أ/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصرى - 6م.

سينما الهناجر

- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص

- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيـــت العينــي

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفى - 11ص

-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

بيت العود العربى:

السبت من كل أسبوع:

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي:

15،10،8،3،1/8: ورشة القائد الصغير 12ظ

-السبت 5/8: حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

-الخميس 10 /8:لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

-السبت أسبوعيًّا: لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

-الأربعاء أسبوعيًّا: لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ.

-الخميس أسبوعيًّا: ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

-السبت أسبوعيًّا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

-الأحد أسبوعيًّا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس -4م

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًّا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م

-الإثنين أسبوعيًّا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

-الإثنين والخميس أسبوعيًّا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًّا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص

-الإثنين والأربعاء أسبوعيًّا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد -12ظ

مركز إبداع الحرية:

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و15 و20و 21 و22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

-الأحد من كل أسبوع:ورشةالطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج

مركـــز الخــزف والحـرف التقليديــة

- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع.