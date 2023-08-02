الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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ثقافة وفنون

المواعيد والأماكن، تعرف على جدول فعاليات التنمية الثقافية خلال أسبوع

صندوق التنمية الثقافية،
صندوق التنمية الثقافية، فيتو

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس الجاري بكافة ابمراكز والبيوت الثقافية التابعة له. 

 

وخلال التالي نستعرض أماكن ومواعيد الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية خلال الأسبوع. 

 

الأربعاء 2 أغسطس:

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

-           ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية (الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة). تقديم أ.د سحر شريف وأ.د  محمد عبد الحميد خليفة - 7 م

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الخميس 3 أغسطس:

سينما الهناجر

-           صالون السينما مع المخرج/ أحمد فؤاد درويش (فن الباليه إلى فن السينما)7م.       

مركز إبداع الحرية

-           أمسية غنائية للاحتفال بعيد ميلاد إذاعة الاسكندرية مع مطرب الإذاعة والتلفزيون الفنان / عمر محمود -  7م

السبت 5 أغسطس:

سينما الهناجر

-           نادي السينما الإفريقية وعرض فيلم "الأسود العواجيز" - 6م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

-           حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

الأحد 6 أغسطس:

سينما الهناجر

-           "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

-           ندوة بعنوان مناقشة المتتالية القصصية "شارع ذو اتجاه واحد" للكاتبة/ دعاء عثمان يدير اللقاء الكاتب أ/ محمد عبد العظيم – 7 م

الإثنين 7 أغسطس:

قصـر الأميــر طــاز

-           بروفة عرض مسرحية

سينما الهناجر

-            "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال - 10ص

 

الثلاثاء 8 أغسطس:

قصـر الأميــر طــاز

-           عرض مسرحية "جوه الصندوق" 7م.

مركز الإبداع الفني

-           ندوة أرواح في المدينة أ/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصرى - 6م.

سينما الهناجر

-           "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

 

 

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص

- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

-الأحد والثلاثاء والخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيـــت العينــي

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفى - 11ص

-ورشة إيقاع  أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ 

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

 

بيت العود العربى:

السبت من كل أسبوع:

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر  الثقافي:

15،10،8،3،1/8: ورشة القائد الصغير 12ظ

-السبت 5/8: حفل موسيقى عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

-الخميس 10 /8:لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

-السبت أسبوعيًّا: لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

-الأربعاء أسبوعيًّا: لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ.

-الخميس أسبوعيًّا: ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

-السبت أسبوعيًّا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

-الأحد أسبوعيًّا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس  -4م

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًّا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي  -5م

-الإثنين أسبوعيًّا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

-الإثنين والخميس أسبوعيًّا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًّا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف   -11ص

-الإثنين والأربعاء أسبوعيًّا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد   -12ظ

مركز إبداع الحرية:

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا: ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج         

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و15 و20و 21 و22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

-الأحد من كل أسبوع:ورشةالطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج 

 

مركـــز الخــزف والحـرف التقليديــة

-           دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

 الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري:  فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع.

 

 

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