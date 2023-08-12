السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

صالون نفرتيتي الثقافي يناقش "الهوية المصرية.. التعليم والأسرة" غدا

صالون نفرتيتي الثقافي،
صالون نفرتيتي الثقافي، فيتو

يستضيف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة من مساء غد الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، أمسية جديدة من أمسيات "صالون نفرتيتي الثقافي"، حيث يقام هذا الشهر تحت عنوان "الهوية المصرية...التعليم والأسرة بداية التكوين".

 

الهوية المصرية 

و يناقش ضيفا الصالون الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية دور الأسرة في تكوين الهوية المصرية، وبدايات تكوين الهوية المصرية....هل البدايات تكون داخل الأسرة؟ أم تبدأ مع السنوات الدراسية الأولى داخل المدرسة؟، وأسباب تخلي الكثير عن حضارتنا المصرية وتراثنا الإنساني.

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صالون نفرتيتي الثقافي 

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني.

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الهوية المصرية صالون نفرتيتي الثقافي قصر الامير طاز صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية

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