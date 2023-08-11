ضخ 400 ألف زريعة سمك في ترعة السويس بالإسماعيلية لتعويض الفاقد من الصيد

قام فرع هيئة الثروة السمكية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع هندسة الري في مركز ومدينة فايد، بضخ 400 ألف زريعة سمك بلطى بترعة السويس لاستعواض الفاقد نتيجة الصيد.

متابعة من الشبكة الوطنية

ومن جانبها تابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بناء على تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال نشر الزريعة فى ترعة الإسماعيلية، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير السمك البلطي للمواطنين.





Advertisements

جانب من عملية طرح الزريعة فى ترعة السويس، فيتو

وعلى صعيد آخر كان قد عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير مفرخات بحيرة السد العالى

واستعرض الاجتماع المستجدات في خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التي تمت في تطوير مفرخات بحيرة السد العالي وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلًا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي البحري والبحيرات.



جانب من عملية طرح الزريعة فى ترعة السويس، فيتو

وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة في نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة والإسراع في إجراءات طرحها لإشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الأساليب.

وأكد ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذي وعرض المعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.





