السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

غلق 16 محلا تجاريا لعدم الترخيص في حي ثالث الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحى ثالث في محافظة الإسماعيلية،  اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، على حرم الطريق بعدة مناطق مختلفة بالحي، وكذا مراجعة تراخيص المنشآت والمحال التجارية.  

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المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة عددا من المناطق شارع فؤاد عزيز غالي، وشارع صبرى مبدى، ومنطقة السابعة.  

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 16 محلا تجاريا، وذلك  للإدارة بدون ترخيص، و5 شقق سكنية تم تحويلهم لمكاتب تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.  

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جانب من الحملة، فيتو

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة كافة الإجراءات القانونية.   

 

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
 

جانب من الحملة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أصدر تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 

جانب من الحملة، فيتو


  وتستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا. 

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

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حي ثالث الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية شارع صبرى مبدى حملة محال تجارية مخالفة

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