نائب رئيس مكتب تنسيق القبول بجامعة القناة يكشف لـ "فيتو" توجهات رغبات طلاب المرحلة الأولى (فيديو)

أكد الدكتور تامر عبد المنعم رئيس مكتب التحول الرقمي بـ جامعة قناة السويس، ونائب رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعة، أن مكتب التنسيق استقبل طلاب الثانوية العامة منذ أن أعلن وزير التعليم العالي بدء تنسيق المرحلة الأولى، حيي يحضر الطالب ومعه شهادة الثانوية العامة، حيث يتم توجيه الطلاب لقاعة التسجيل اليدوي حيث يتم إرشاد الطلاب حول كيفية التسجيل.

ويقوم الطالب بالتسجيل طبقا للتوزيع الجغرافي، الذي يتوافق مع المجموع الخاص به.

Advertisements

إتاحة تغير الرغبات

وأشار الدكتور تامر عبد المنعم، خلال تصريحاته لـ "فيتو"، إلى إن الطالب فور عمليات التسجيل يحصل على استمارة موثقة مدون بها رغباته كسند له ويمكن من خلال تلك الاستمارة تغير رغباته في إلكترونيا.

ولفت إلى أنه يمكن التسجيل الإلكترونيا دون الرجوع إلى الجامعة، ولكن هناك بعض الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق ببرامج دراسية معينة يقومون بالحضور للجامعة للسؤال عن تلك البرامج.

وكشف الدكتور تامر عبد المنعم عن عدد الطلاب الذين تقدموا لمكتب التنسيق خلال المرحلة الأولى والذى تجاوز عددهم 250 طالبا وطالبة، وأشار إلى أن اكثر الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من التنسيق هم طلاب الشعبة الأدبية.

توجهات الطلاب لتسجيل الرغبات

وأوضح أن توجهة الطلاب لتسجيل الرغبات يستهدف المجالات الدراسية المعلقة بالذكاء الاصطناعي والحسابات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك مع توجهات سوق العمل مما يشير إلى وعي الطالب المصري.

وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أعلن في وقت سابق وعقب صدور البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، أن مكتب التنسيق الفرعي للجامعة سيبدأ أعماله، وفقًا للبيان الصادر من الوزرارة لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بموقع التنسيق الإلكتروني.

مجاميع الشعب

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الحد الأدنى للمرحلة الأولى: للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر، الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر، أما الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر.

كما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم بعض التعليمات الهامة التي أعلنتها الوزارة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني وهي: أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية، متاحة من خلال الموقع التالي:

www.tansik.digital.gov.eg

تشكيل لجنة الإشراف

تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيسًا للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.

تشغيل خدمات معتدل التطوير

كما أشار الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق إلى أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل مركز التطوير خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسيتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

و أفاد الدكتور تامر شوقي نائب رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة أن مواعيد العمل داخل مكتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

و أكد الدكتور تامر حسنين مسئول التسجيل الإلكتروني أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي في تمام الساعة السابعة مساءًا في آخر يوم للمرحلة.

مزايا خدمات التنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني كالتالي:

•• التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

•• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

•• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

•• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، مما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

•• تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

كما صدر في بيان الوزارة بعض التعليمات الهامة للطلاب والتي جاءت كالتالي:

•• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك من بينها.



•• الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

•• ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

•• إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

□□ الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

□□ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

•• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

•• يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

•• يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

•• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

•• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق التالي له.

•• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

•• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

•• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

•• يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As)، علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

•• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

□□ طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

•• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

•• يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

