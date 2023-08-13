بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة

يبدأ اليوم الأحد تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.



وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.



وأضاف المهندس أحمد علي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.



وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26/9/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3/10/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8/10/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10/10/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 15/10/2023: الخميس 19/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام، لافتًا إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.

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شقق نزهة الأندلس، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، يوم 22 أغسطس الجاري موعد غلق باب التقديم على 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

شقق الإسكان، يبدأ الإثنين المقبل تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ويستمر التقديم خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة للمشروع يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.