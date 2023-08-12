السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تحديث لحظي، مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم السبت 12-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم السبت ، ترصد “ فيتو ” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، ويمكن القول إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

Advertisements

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

مؤشر الدولار، فيتو 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

( يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات ) 
 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني  :  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري:  1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي:  0.74  دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية:  0.093  دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني:  1.27  دولار أمريكي.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا السبت 

 استقر مؤشر الدولار مساء اليوم السبت عند المستوى 102.85 نقطة ، حيث تأتى نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني. 

كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.98 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولار اسعار الدولار المؤشر العالمى للدولار سعر الدولار كام الدولار بكام فى السوق السوداء اسعا رالدولار 12 8 2023 اسعار الدولار السبت اليوم 12 8 2023 الدولار بكام سعر الدولار النهارده الدولار بكام فى المركزى

مواد متعلقة

ارتفاع جديد بمؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الهلال 2-1 (فيديو وصور)

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية