اتحاد الكرة، توفيق السيد يتراجع عن الاستقالة ويظهر بمعسكر الحكام في غياب بيريرا

اتحاد الكرة، تواجد توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة في الرابعة من مساء اليوم داخل معسكر الحكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر للمرة الأولى حيث كان قد أعلن بأنه لن يستمر في اللجنة ويرغب في التقدم باستقالته.

ويعتبر ظهور توفيق السيد في معسكر الحكام اليوم للمرة الأولى في ظل غياب بيريرا رئيس لجنة الحكام بمثابة إعلان صريح باستمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة بمباركة من مسئولي اتحاد الكرة.

وكان قد تردد أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام قد طلب استبعاد توفيق السيد من اللجنة بعد شكوى الحكام من طريقة التعيينات للمباريات والتي كان يسيطر عليها توفيق السيد وبعدها تم تسريب خبر قيام توفيق السيد بتقديم استقالته من اللجنة ولكن ظهوره اليوم داخل لجنة الحكام يشير إلى استمراره في موقعه.

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وكشفت مصادر أن توفيق السيد تواجد اليوم في المعسكر وأن بيريرا لم يتواجد داخل المعسكر منذ اليوم الأول على عكس ما أثير من تسريبات حول وجود بيريرا وعدم حصوله على إجازة خلال هذه الفترة.

انطلق يوم الخميس الماضي معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا) بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.

بيريرا في معسكر الحكام باليوم الأول

وشهد المعسكر حضور محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد أبو العلا ومجدي رزق عضوي اللجنة، والمعد البدني محمد طه والإداري أحمد فاروق.

كما تواجد العديد من الحكام الشباب في اليوم الافتتاحي للمعسكر، وبدأ المعسكر بمحاضرة من بيريرا للحكام المتواجدين بالمعسكر.