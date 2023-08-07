بيريرا يجهز لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للحكام

يستعد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، لوضع لائحة جديدة خاصة بالحكام، لتنظيم الظهور الإعلامي للحكام، وأعضاء اللجنة الرئيسية في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

ويرفض بيريرا الحكام في وسائل الإعلام والظهور في البرامج التلفزيونية وبرامج "المقالب" خلال الموسم الجديد.. وسيضع لائحة خاصة بهذا الأمر، ومن سيخترقها سيتعرض للإيقاف، وقد يُستبعد من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

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وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن بيريرا سيترك الحرية للحكام للظهور إعلاميًا طالما لم يبدأ الموسم؛ ولكن فور ابتداء المنافسات المحلية، سيتم تطبيق عدم السماح نهائيًا بظهور الحكام في البرامج التليفزيونية.

في سياق آخر، سيطرت المجاملات على معسكر الحكام الواعدين، المقرر له الأربعاء المقبل من أجل الحصول على رخصة حكام تقنية الفيديو "الفار".

أعضاء لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

المجاملات تسيطر على معسكر الحكام الواعدين

وشهد المعسكر، اختيار الابن الأصغر لحكم دولي سابق، لا تنطبق عليه الشروط للانضمام لمعسكر الحكام الواعدين.

المثير في الأمر أن الابن الأكبر للحكم الدولي السابق، حصل في وقت سابق على رخصة حكام تقنية الفيديو الفار ويسعى الحكم الدولي السابق لإلحاق نجله الآخر للحصول على تلك الرخصة دون انطباق الشروط عليه.

كما سيشهد معسكر الحكام الواعدين تواجد حكم آخر من الإسكندرية لا تنطبق عليه الشروط ضمن المعسكر مع تجاهل الحكام المميزين للحصول على رخصة حكام الفار.

وكان مصدر مطلع باتحاد الكرة، كشف عن سبب توتر العلاقة في الأيام الأخيرة بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

تأخر صرف راتب شهرين



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك عدة عوامل تسببت في توتر العلاقة وزيادة حدة الخلافات بين الخواجة البرتغالي بيريرا ومجلس الجبلاية، إلا أن السبب الحقيقي الذي دفع بيريرا للتهديد بفسخ عقده والعودة إلى بلاده فهو تأخر مجلس الجبلاية في صرف راتبه في آخر شهرين.

وأمام انفعال الرجل وتذمره بسبب عدم صرف راتبه وتهديده بكشف الأمر أمام وسائل الإعلام، اضطر المجلس إلى تدبير موارد مالية لصرف راتب الخواجة عن الشهرين الأخيرين.

أزمة تعيينات الحكام



وكشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة المصري أن أزمة تعيينات الحكام في الموسم المنقضي ستكون على رأس أولويات عمل البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هناك اجتماعا تم مؤخرا بين بيريرا وعدد من الحكام الدوليين المتضررين، تم خلاله شرح تفاصيل عملية المجاملات التي تمت خلال الموسم المنقضي بخصوص تعيينات الحكام، حيث تم توجيه الاتهامات لأشخاص بعينهم داخل لجنة الحكام وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأشارت المصادر إلى أن بيريرا رئيس لجنة الحكام وعد بحل هذه المشكلة في الموسم الجديد، خاصة وأنه لم يكن له أي دور في تعيين الحكام خلال الفترة الماضية، على اعتبار أنه اتفق مع اتحاد الكرة بأن يبدأ عملية التطوير الشاملة في الموسم الجديد.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن أزمة التعيينات للحكام وما يحدث فيها من مجاملات فجة تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة داخل اتحاد الكرة، وأن عددا من الحكام هددوا بالتصعيد وكشف المستور في هذه الأزمة في حالة عدم حلها من خلال وجود معايير واضحة وثابتة في عملية التعيينات بدلا من المجاملات.