بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، أمس الأربعاء، وقام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، وقد حضر مراسم التوقيع إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، معتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أحمد بدير وكيل نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمى – وكيل نقابة المهن التمثيلية، أيمن عزب أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية، أشرف طلبة سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، علي كمالو عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ولفيف متميز من قيادات البنك والنقابة.

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دعم خدمات التحصيل الإلكتروني

ويتيح البروتوكول التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) من خلال بطاقات أعضاء النقابة، الربط بالمنصة الإلكترونية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية بحيث يقوم العضو بالدخول على المنصة الخاصة بالنقابة لسداد الاشتراك سواء من داخل مصر أو الخارج، تقديم خدمة Payment Linkعن طريق ارسال أوامر دفع عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتركيب ماكينة صراف آلي ATM بمقر نادى نقابة المهن التمثيلية تقدم الخدمات المتكاملة.

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ونقابة المهن التمثيلية، فيتو

توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة

ومن الجدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيمانًا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى البنك جاهدًا لدعم الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع.

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ونقابة المهن التمثيلية، فيتو

توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء

ويعد توقيع البروتوكول استكمالًا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Codeودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.

ويسعى بنك مصر دائما على تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.