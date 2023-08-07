الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب بالدقهلية في نسخته العاشرة 2023

دوري مراكز الشباب،
دوري مراكز الشباب، فيتو

انطلقت منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة، لليوم الأول من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت منافسات الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب ضمن المجموعة الأولى على النحو التالي: 
نتائج المجموعة الأولى: فاز فريق مركز شباب نوسا الغيط على فريق مركز شباب سنفا بنتيجة 2/4، أما المباراة الثانية فقد تعادل فريق مركز شباب منشأة البدوى مع فريق مركز شباب بهوت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وفى نفس المجموعة فاز فريق مركز شباب مدينة بني عبيد على فريق مركز شباب ميت الكرما بنتيجة 0/1، واتسمت مباريات المجموعة الأولى بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدوري.

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ملاعب مراكز الشباب والأندية

أقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء على ملاعب مراكز شباب وأندية (مدينة ميت غمر- بهوت - سماد طلخا)، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، رمضان صالح، وعصام رمضان، والدكتور على فتوح، وعلى حامد، والحسن عبد الرؤوف، وصلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

من جانبها، صرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه  عدد 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

يأتي تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى 9 سنوات متتالية، وصولًا إلى النسخة العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية للتعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة المنافسات، وأيضا يأتي دوري مراكز الشباب بالدقهلية برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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