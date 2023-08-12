اليوم العالمى للشباب 2023، نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض، هو أفضل ما يحتاجه جميع الشباب، فالصحة الجيدة تنعكس على نفسية جيدة، وعقلية جيدة، فالعقل السليم في الجسم السليم، وكلما اهتم الشباب بصحتهم البدنية وتغذيتهم السليمة، كلما انعكس ذلك على فكرهم وعقلهم.

نصائح للشباب من أجل حياة صحية

طرق التعامل مع الشباب، فيتو

وتقدم الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية، مجموعة من النصائح الغذائية والصحية، في اليوم العالمي للشباب، لحياة صحية خالية من الأمراض.

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احصل على قسط كافي من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم هام لصحة الجسم والعقل، وكلما استيقظت لقت متأخر من الليل، كلما اردت النوم لساعات أكثر في الصباح.



لابد من النوم من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة لتقليل مستويات القلق، وتنظيف السموم التي تتراكم في عقلك، وتقليل القرارات الخاطئة المندفعة أو العاطفية، ولصمان ذلك، اتبع تلك النصائح البسبطة؛ عليك إنشاء بيئة نوم هادئة، واستخدام مكتبك كمنطقة عمل (وليس سريرك) والحد من الأطعمة السكرية والمعدات الإلكترونية قبل النوم مباشرة.

أوجد شغفك ومارسه بانتظام

ابحث عن شغفك، واهتماماتك، التي تثير حماسك، سواء كانت رياضة أو هواية أو نشاطًا آخر - وقم بإضافتها إلى جدولك الزمني. حدد لنفسك بعض الأهداف قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى وانطلق لتحقيقها.

اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا

يحتاج دماغنا إلى الكثير من الطاقة ليعمل، لأن 20٪ من العناصر الغذائية التي نأكلها يستخدمها دماغنا كطاقة.



ابدأ من الآن، وابحث عن العادات الغذائية الصحية التي تدعم صحتك، وتوقف فورا عن العادات السلبية، مثل - شرب المزيد من الماء، وتقليل الأطعمة المصنعة، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات، والابتعاد عن الدهون المشبعة والسكر المضاف.



يمكنك أيضًا زيارة اخصائي تغذية للحصول على مساعدة إضافية للحصول على التوازن الصحيح.

ممارسة الرياضة بانتظام

اتخذ قرارًا واعيًا لتكون نشطًا وتحرك كل يوم! تشير الدراسات إلى أن الرياضة هي علاج فعال لمشاعر القلق والاكتئاب، ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، وتزيد من التركيز والثقة، فخطط لأسبوعك للتأكد من أن ممارسة الرياضة هو أحد أولوياتك الرئيسية.

حدد أهدافك وخططك الأسبوعية

حتى لا تضيع أيامك بلا فائدة، حاول تحديد اهدافك، وخططك الأسبوعية، واكتبها بالورقة والقلم، حتى لا تقع منك بعض المهام التي تود إنجازها دون ان تلتفت لذلك.



اكتب جدولك الأسبوعي تفاصيليا، وحاول الالتزام به، فهذا سيجعلك هادئا راضيا عن انجازاتك، وسيقلل من فرص التوتر والقلق ويضمن أنك تعتني بجميع المجالات المهمة في حياتك.

اليوم العالمي للشباب، فيتو

كيفية التحكم في التوتر

ابحث عن نشاط يريحك ويصفى ذهنك ومارسه يوميًا! سواء كنت تجلس بهدوء في مكان ما، أو تقوم بممارسة بعض اليوجا أو تستمع إلى الموسيقى، فمن المهم للغاية التعامل مع أي افكار سلبية أو مشاكل أولا بأول.