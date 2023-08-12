السبت 12 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

اليوم العالمي للشباب 2023، معهد التغذية يكشف مصادر البروتين لمد الجسم بالطاقة

اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب 2023، فيتو

اليوم العالمي للشباب 2023، تحيي دول العالم اليوم في 12 أغسطس من كل عام ذكرى اليوم العالمي للشباب، والشباب هم بناة المستقبل لذا يجب الاهتمام بصحة الشباب وتوفير الدعم اللازم لهم والحرص على تناول نظام غذائي صحي يمد الشباب بالطاقة. 

 

اليوم العالمي للشباب 2023

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح في اليوم العالمي للشباب من خلال التركيز على العناصر الغذائية اللازمة لهم لمد الجسم بالطاقة.

 

وقال المعهد القومي للتغذية إن الكثير من الشباب والمراهقين الذين يمارسون الرياضة  يعتقدون أن تناول الطعام وحده لا يكفى لإمداد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات وتعويض الأنسجة التالفة منها الا انه يوجد أكلات واطعمة تحتوي على كميات مرتفعة من البروتين للجسم.

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مصادر البروتين فى الطعام

ووجه المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح فى اليوم العالمى للشباب عن مصادر البروتين فى الطعام.

ونصح بتناول السردين نظرا لأن السردين يعتبر من مصادر البروتينات العالية القيمة الحيوية لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وله العديد من الفوائد منها:

1- يحتوي على الأوميجا ٣ التى لها دور هام.

2- الإقلال من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3- تحسين وظائف المخ عند الأطفال وكبار السن.

4-تحسين ضغط الدم قليلا لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم.

 

السردين

ومن ضمن مصادر البروتين المهمة لمد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات وتعويض الأنسجة التالفة منها البيض.

أوضح معهد التغذية أن البروتين الموجود فى البيض من البروتينات الحيوانية عالية القيمة الغذائية حيث أنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالإضافة إلى إحتوائه على الحديد والكالسيوم ومادة الكولين التى تعمل على نقل الإشارات العصبية.

وحذر من تناول البيض النيئ الغير مطبوخ جيدا حيث أنه قد يحتوى على نوع من أنواع البكتريا الضارة تسمى السالمونيلا والتى قد تسبب التسمم الغذائي.

 

 

السعرات الحرارية في البيض

اللبن من البروتينات عالية القيمة الغذائية 

وثالث العناصر التي تحتوي على البروتين اللبن

وأوضح المعهد القومي للتغذية أنه يعتبر بروتين "الكازين" الموجود فى اللبن من البروتينات الحيوانية عالية القيمة الغذائية حيث أنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

 

 أكد المعهد القومي للتغذية أن كوب من اللبن يمد الجسم بحوالي ثلث احتياجاته اليومية من الكالسيوم، وأيضا يحتوى اللبن على الفيتامينات الذوابة فى الدهون " أ،د،ه،ك"

 

 

وأكد المعهد القومي للتغذية أن تناول اللبن كامل الدسم لأن فيتامين "د" الموجود فى دهن اللبن مهم جدا لامتصاص الكالسيوم الموجود فى اللبن.

السعرات الحرارية في كوب اللبن

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