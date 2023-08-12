السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للشباب 2023

الاستماع والتقبل والدعم سر النهوض بالشباب

في اليوم العالمي
في اليوم العالمي للشباب، فيتو

يوم الشباب العالمي، هو الموافق 12 أغسطس، وحددته الأمم المتحدة، منذ عام 2000، للتوعية بقضايا الشباب المختلفة، ولفت الانتباه إلى مجموعة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالشباب. 

واليوم العالمي للشباب، يطلق عليه ايضا اليوم الدولي للشباب، والهدف منه تسليط الضوء على قضايا الشباب المختلفة، وأهمية الاستفادة من هذه الشريحة الواعدة في كل المجتمعات، ودعمهم، وحل مشاكلهم المختلفة، فالشباب هم عماد اي دولة، وهم الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع؛ لأنهم الشريحة الفاعلة والمنتجة،والمنطلقة لتحقيق آمال وأحلام قد تغير شكل المجتمعات، وتتطور بها، وتسير بها نحو المزيد من التقدم.

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أسس دعم الشباب في يومهم العالمي

وأكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية، مستشار العلاقات الأسرية، أن الشباب هم سر تقدم أي مجتمع، فهم الشريحة الاكثر كفاءة وإنتاجا، ولذلك لابد من دعمهم، والعمل على استغلال أفكارهم وأحلامهم، وحماسهم للمزيد من التطوير في المجتمع، والنهوض بالشباب ودعمهم هو سر تقدم الأمم

وأضافت الدكتورة عبلة، أن هناك بعض الاسس التي يجب غرسها في عقول الشباب، والحرص عليها عند التعامل معهم، وهو ما اوضحته، من خلال السطور التالية.

الاستماع
يحتاج الشباب، من بداية سن المراهقة، وحتى الوصول للنضج الكامل، الى الاستماع والإصغاء، ولابد على الوالدين، وكذلك كل من يتعامل معهم من الشريحة الأكبر سنا، الى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم بكل حرية وطمأنينة، والشعور بالاهتمام بأحاديثهم وآرائهم يمنحهم المزيد من الثقة بالنفس، والقدرة على التعبير عن الرأي بشكل أفضل، مما يتيح الاستفادة من أفكارهم ورؤاهم التي غالبا ما تكون مختلفة وغير تقليدية.

رسم حدود للعلاقة
مرحلة الشباب من اخطر المراحل التي يمر بها، والتي تتطلب ضرورة تعويد الشباب على رسم الحدود فيما بينهم، وبين كل من يتعاملون معهم، وتعليمهم كيفية الحفاظ على تلك الحدود، حتى لا يتجاوز اس شخص معهم، ويخترق خصوصياتهم، ومن جهة أخرى حتى يعتادوا هم أيضًا احترام وتقبل خصوصية الأخر، لأن مرحلة الشباب تتميز ببعض التهور، الذي يتطلب ضرورة التعود على احترام القوانين.

الدعم
يحتاج الشباب ممن حوله دائما الدعم، والمقصود بالدعم، هنا الدعم المعنوي والمادي، وكل صور الدعم، بداية من التحمس لكل فكرة يقدمونها، ومساعدتهم في تحقيقها، حتى وإن كانت تلك الفكرة تختلف عن رؤيتنا.

اليوم العالمي للشباب

التقبل
يحتاج الشباب إلى تربيتهم على تقبل ذواتهم في البداية، ودعم ثقتهم بأنفسهم، وتقبل الاختلاف مع الأخر، حتى يمكننا النهوض بمجتمع متحضر مستنير.

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اليوم العالمي للشباب اليوم الدولي للشباب يوم الشباب العالمي

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