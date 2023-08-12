السبت 12 أغسطس 2023
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جهاز حدائق أكتوبر: انقطاع المياه عن عدد من المناطق بسبب تخفيف الأحمال

م. محمد مصطفى رئيس
م. محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق اكتوبر،فيتو

أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة  حدائق اكتوبر  أنه جاري حاليا الانتهاء من حل مشكلة قطع مياه الشرب على مناطق الزهور سيتي، ابني بيتك 5، وزهرة أكتوبر، ابني بيتك 7،  و 390 فدانا ومشروع الإسكان الاجتماعي بزهرة اكتوبر وسكن مصر وكومباوند المخابرات والمناطق المجاورة حيث ترجع المشكلة إلى خفض أحمال الكهرباء وتذبذب الكهرباء التي تقوم بتغذية محطة المياه بالمنطقة السابعة  ابني بيتك وهي التي تأثرت سلبيا على توفير المياة لتلك المناطق.

وأوضح رئيس جهاز حدائق اكتوبر في تصريحات له اليوم أنه خاطب شركة الكهرباء للمطالبة بزيادة أحمال الكهرباء حتى يتسنى لمحطى مياه الشرب التي تغذي مناطق.. ابني بيتك 5و7، والإسكان الاجتماعي وسكن مصر بتوفير المياه وتشغيلها.

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وتابع رئيس الجهاز أن فريق الصيانة متواجد منذ الساعات الأولى منذ فجر اليوم في محطة مياه الشرب في المنطقة السابعة ابني بيتك للعمل على حل المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة ليتم الانتهاء من حل المشكله وتوفير المياه لسكان المناطق المتضررة من قطع المياه لهم.

وأوضح رئيس جهاز حدائق اكتوبر أن قطع المياه عن سكان حدائق اكتوبر هي خارجة عن إرادته والدليل لاتوجد أي انفجارات أو كسر في المواسير الرئيسية التي تقوم  بضخ المياة  وقطع المياة خارجة عن  ارادة الجهاز بسبب الكهرباء.

وقال رئيس الجهاز حدائق اكتوبر إنه تم حل مشكلة المياه نهائيا لمناطق، ابني  بيتك الأولى والثانية والثالثة والرابعة والاسكان الاجتماعي مشروع  247 و266 ومناطق دهشور و1185 عمارة والكمبوندات في حدائق أكتوبر.

وفي السياق ذاته أكد المهندس محمود هلال نائب رئيس الجهاز حدائق اكتوبر للصيانة أنه متواجد حاليا في محطة مياه الشرب في المنطقه السابعه ابني  بيتك لحل اعطال مشكلة  المحطة التي تعمل بطاقة ثلاث طلمبات لتغذية المناطق  ولسرعة  توفير المياة لمناطق الزهور سيتي، ابني بيتك الخامسة، وسكن مصر المنطقة السابعة ابني بيتك مؤكدا أنه سيتم توفيرها خلال ساعتين من الآن.

وتابع نائب رئيس الجهاز للصيانة أن فريق الصيانة متواجد منذ الساعات الأولى منذ  فجر اليوم في محطة مياه الشرب لحل مشكلة قطع المياه عن تلك المناطق المتضررة.

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ومن جانبه أكد المهندس مصطفى السيد معاون رئيس الجهاز للصيانة والطرق والزراعة أنه سيتم الانتهاء من حل مشكلة قطع المياه في تلك المناطق المتضرره بشكل جذري  خلال الأسبوع الجاري مؤكدا أن قطع المياة عن تلك المناطق المتضررة خارج ارادتنا ولكن ترجع الى مشكله احمال الكهرباء.

وأوضح معاون رئيس الجهاز أنه تم  تخصيص رقم الشكاوي والطوارئ الموحد 15100 طوال اليوم والذي يتلقي جميع البلاغات من مشاكل المياه والصرف الصحي والري والزراعة والطرق والتنمية والنظافة.

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