زحام شديد وطوابير لشراء السجائر من باب البحر بعد انخفاض أسعارها (فيديو)

السجائر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر التكدس الشديد والزحام على أحد المحلات في شارع باب البحر، في رمسيس، لشراء السجائر، بعد انخفاض أسعارها.

طوابير وازدحام شديد لشراء السجائر



وعن السجائر، يظهر مقطع الفيديو طوابير من عشرات المصريين، الذين تجمهروا لـشراء علب السجائر، من المحال التي تبيعها في باب البحر برمسيس، حيث شهد شارع باب البحر زحاما هو الأكبر منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار السجائر.

طوابير وازدحام لشراء السجائر بعد انخفاض أسعارها، فيتو

ولأول مرة منذ حوالي شهرين تلتزم محال بيع السجائر بالبيع بالأسعار الرسمية، وبحسب قائمة محدثة للأسعار بأحد المحال في سوق الجملة بباب البحر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تقدر بأكثر من 250%، ليتراجع سعر الأنواع المحلية (السوبر، كليوباترا، بوكس) إلى قيمتها الرسمية المقررة بـ 24 جنيها، بعد أن كانت تباع بسعر حوالي 54 جنيهًا، لدي بعض التجار.

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الازدحام الشديد على محال بيع السجائر



أثار الازدحام الشديد على محال بيع السجائر في شارع باب البحر تفاعلًا واسعًا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا مقطع الفيديو، وعبروا عن اندهاشهم لحالة الازدحام الشديدة التي شهدتها المنطقة، فور انخفاض سعر السجائر، وبيعها بالسعر الرسمي.



علق محمد معجزة قائلًا: "سيارة الشركه الشرقيه للدخان وأنا واقف معاها، نزلت السجائر ال إم بسعر 42 جنيها، بتتباع في المحلات هنا بـ60 و65 و70، نزلت السجائر الميرت ب64 جنيها، بتتاع في المحلات بـ80 جنيها، نزلت المرلبورو ب64 جنيها، بتتباع في المحلات بسعر 80 جنيها، المشكلة بقي إن السيارة كانت موجودة وبتنزل قدام عيني ال ام بسعر 42 جنيها ولما صاحب المحل عرضها على الرف داخل المحل بقت بسعر 60 جنيها و65 جنيها و70 جنيها".

المطالبة بتشديد الرقابة على محال بيع السجائر



وقال حسن إبراهيم "امال فين الرقابة اللي بتنزل على الدكاكين حسبي الله ونعم الوكيل في أصحابها وفي البياعين كلها استغلال..."

ورد أحمد يونس قائلًا: "ياريت المراقبة من المسؤولين على التجار علشان التجار كلهم بقو استغلالين بجد"

وقال محمد عاطف "شبين القناطر القليوبية ٦٠ و٦٥ الكيلوباترا خط شبين القناطر القليوبية كله بـ ٦٠و٦٥جنيها".

تكدس شديد وازدحام لشراء السجائر، فيتو



وعلق محمد أحمد السيد إبراهيم فقال: " من 24 إلى 65 السجاير والضربة قاسية لأصحاب التوكيلات ومحلات الجملة سحب التوكيلات من الوكلاء والتوزيع من خلال الشركة مباشرة تشديد العقوبات والغرامات علي المخالفين".

انخفاض أسعار السجائر في السوق



الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، مهندس هاني أمان، قال في تصريحات إعلامية: "إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى تصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن".

وأضاف أمان أن "الشركة اعتادت في شهري 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكاسب".

وأوضح مهندس هامي أمان أن "السجائر بـ 24 جنيها للعلبة ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن."