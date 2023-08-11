رئيس مياه القناة يشيد بجهود الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

أشاد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والأزمات يعد نقلة نوعية كاملة تحقق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية، ويمكن من إدارة اى أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أزمة موجودة فى أي مكان بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي أقامتها الشركة لمواجهة الطوارئ والأزمات.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أن ورش العمل التدريبية التى تقيما الشركة، تأتي في إطار بناء ورفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع العمل كذلك على إعداد الخطط الاستباقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والتدريب عليها وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العام.

مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق التام بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

وأضاف أن الورشة التدريبية تأتي انطلاقًا من دور قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية لتأصيل وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء ورفع قدرات القائمين على المنظومة والذى يؤثر بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

خطط المخاطر لمديري الأزمات

وكانت قد نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ورشة عمل إعداد خريطة المخاطر لمديري إدارات الأزمات بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 6-10 اغسطس 2023.

وأشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها والتى تمكن من القيام بالعمليات والأنشطة التى تتيح الخدمات وتقديمها للعملاء بالشكل والجودة المطلوبة، وبما يخلق بيئة عمل آمنة تحد من الآثار المحتملة التى تؤثر سلبا على العمل، بالإضافة إلى أهمية توفير نظام التدقيق الداخلي "نظام إنذار مبكر".

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وحضر ورشة العمل دكتورة حنان مطاوع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد سعد عضو المكتب الفنى لوزير الاسكان واللواء هنرى إبراهيم رئيس الشبكة الموحدة للطوارئ والأزمات بمحافظة الإسماعيلية والدكتور حمادة أبو زيد أستاذ الأزمات بكلية التجارة جامعة القاهرة.

واستعرضت ورشة العمل أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، وعرض نماذج لخريطة المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

ومن جانبه أكد العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الدورات التدريبية لرفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتى يتم فيها التعرف على آخر المستجدات فى مجال التعامل مع الطوارئ والأزمات لتمكين فرق العمل من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامة، مؤكدا على الاستمرار فى تقديم الدورات التدربيبة فى هذا المجال للتأكد من جاهزية القائمين على منظومة الأزمات للتعامل مع كافة الأزمات والمخاطر المحتملة.

وأكد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ورشة العمل تطرقت إلى آليات وضع مؤشرات أنظمة الإنذار المبكر للأزمات المتوقعة لتفعيل السيناريوهات المعدة للتعامل مع جميع الأزمات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى نهاية فعاليات ورشة العمل تم تقديم شهادات شكر وتقدير وشهادات مشاركة للجنة المنظمة وكافة المشاركين بورشة العمل من مديرى إدارات الأزمات بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.