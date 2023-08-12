ضبط 250 علبة سجائر مهربة بالسوق السوداء بحملة تموينية بمحافظة الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، بالتعاون مع مباحث التموين حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج الحملة التموينية

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 250 علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أنبوبة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

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تحرير محاضر

بالإضافة لتحرير 124 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 28 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر للبيع أزيد من السعر، وعدد 37 محاضرا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد محضرين سلع مجهولة المصدر، وعدد ٥ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

جانب من الحملة، فيتو

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 23 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

توجيهات عامة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

جانب من الحملة، فيتو

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.