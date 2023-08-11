ارتفاع جديد في أسعار سيارات سيتروين C4X

سيارات سيتروين، شهدت السوق المحلي للعلامة التجارية سيتروين ، ارتفاعا جديدا في موديلات سيتروين C4X، خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار طرازات سيتروين C4X الجديدة كليًا في فئتين كالتالي:



يصل سعر الفئة الأولى شاين لمليون و170 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية فيل لمليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و260 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.



مواصفات سيارات محرك سيتروين C4X.



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تتوفر سيارات سيتروين C4X للسوق المحلي بمحرك 3 سلندر 1200 سي سي تيربو بيورتك بقوة 130 حصانا وعزم دوران 230 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي.



تصميم حجم سيارات سيتروين C4X

وتأتي السيارة بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.52 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر.

كما تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة لـ 510 لتر من الأغراض، وتأتي السيارة بتصميم مثل C4 العادية حيث تتمتع بإضاءة أمامية ليد ونهارية ليد والعديد من الاضافات من الكروم خاصة في الاكصدام بالأمام.

كما بوجد بها فتحات تهوية مع تصميم سقف منخفض بوحي الفاستباك وهو ما يمنحها مظهرها المميز حيث تأتي في الخلف بتصميم الكوبيه مع جسم يمزج بين السيدان والكروس اوفر.

كما يوجد في الخلف مصابيح ليد وعتبات جانبية وعجلات رياضية مختلفة المقاسات.



مواصفات وسائل الأمان في C4X



ويتوفر للسيارة العديد من وسائل الأمان القياسية والتي تشمل ايرباج أمامي في أول فئة بالإضافة إلى فرامل ABS وEBD وفرامل يد كهربائية والثبات الالكتروني ومثبت للسرعة وحساسات ركن في الخلف وكاميرا في الخلف ومراقبة الضغط بالاطارات وتحكم في ثبات السيارة بالطرق الصاعدة وإمكانية غلق ايرباج الراكب الأمامي مع تحذير من إرهاق السائق. وفي الفئة الثانية يتوفر ايرباج جانبي وحساسات ركن في الأمام وتحذير الخروج عن المسار والبقعة العمياء وفرامل طواريء ومثبت سرعة ذكي.