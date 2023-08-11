افضل 9 سيارات كهربائية في مصر

السيارات الكهربائية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التامين الاجباري على السيارات، اجمالي السيارات التي امر ترخيصها في مصر خلال شهر يوليو الماضي 2023.

ووفقا لما نشره الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة التامين الاجباري على السيارات، اجمالي السيارات الكهربائية التي رخصت في يوليو شملت 145 سيارة كهربائية وهو أكثر مما تحقق في يونيو الماضي الذي تم فيه تسجيل وترخيص 115 سيارة.



ترتيب تراخيص السيارات الكهربائية في يوليو الماضي



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ونرصد في التقرير التالي ترتيب السيارات الكهربائية في مصر كالتالي في تراخيص يوليو:

1- فولكس فاجن ID4 بعدد 15 سيارة.

2- فولكس فاجن ID6 بعدد 12 سيارة.

3- بي واي دي 12 سيارة.

4- BMW i3 بعدد 5 سيارات.

5- تسلا 5 سيارات.

6- فولكس فاجن جولف الكهربائية 4 سيارات.

7- BMW IX3 بعدد 2 سيارة.

8- مرسيدس EQS 580 بعدد 2 سيارة.

9- مرسيدس EQS 400 بعدد 1سيارة.

