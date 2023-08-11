رئيس شعبة الأدوات المكتبية يكشف أسعار الكتب الخارجية (فيديو)
أسعار الكتب الخارجية، قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية: "هناك زيادة في أسعار الكتب الخارجية بالفعل بعد تحرك سعر طن الورق من 15 ألفا إلى 40 ألف جنيه للطن".
تحركات أسعار الكتب الخارجية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تحرك أسعار الكتب الخارجية بشكل كبير، والكتاب الخارجي الذي كانت قيمته 30 جنيها وصل سعره إلى 90 جنيها".
أسعار الكتب الخارجية
وأكد: "أسعار الكتب الخارجية تتراوح ما بين 90 إلى 260 جنيها بحد أقصى ولا توجد الأسعار المنتشرة على السوشيال ميديا"، معقبا: "مفيش كتب بـ500 ولا 900 جنيه كما هو متداول".
ننشر أسعار الكتب الخارجية
وتصدرت أسعار الكتب الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها المدونون والنشطاء الشغل الشاغل لهم وأمر لا يمكن السكوت عنه ولا التساهل معه.
وأجرت "فيتو" جولة ميدانية بشارع الفجالة أحد أشهر الأماكن لتجارة الكتب والذي يقصده أولياء الأمور لشراء مستلزمات أبنائهم المدرسية.
أسعار تحرق الجيوب
شارع الفجالة برمسيس في ذلك التوقيت يبدو أنه الآن تحديدًا أصبح أكثر الأماكن ازدحامًا لن تستطيع أن تمر بقدميك الناس يتكدسون بداخل المكاتب، القليل يشترون والكثير يدخلون في جدال مع الباعة.
قال أحد الباعة: أسعار الكتب الخارجية هذا العام زادت بنسبة 40٪ ولم تعد في متناول أولياء الأمور والذين بدأوا البحث عن الكتب المستعملة باعتبارها الأقل تكلفة وتتناسب مع ظروفهم المادية.
وأضاف: "أنا عندي كتاب علمي علوم تانية ثانوى نسخة السنة إللي فاتت كان بيتباع بـ 45 جنيه دلوقتي ببيعة بـ 145 جنيه يعني زاد الضعف".
وتابع: "في وحدة ست اشترت مني كتب ثانوية عامة بـ 2180 يعني لو عندها ولدين تاني بيدرسوا في أي مرحلة كانت أكيد هيكون المبلغ كبير عشان كدا الأسعار دي متناسبش ظروف الناس فحرام اللي بيحصل".
وعند سؤاله عما إذ كان هناك بالفعل كتب وصلت لـ 600 جنية كما يشاع أجاب: "لا مفيش كتاب لوحدة ب600 بس في كتب بتنزل قسمين زي الإنجليزي كل قسم بـ 450 جنيها".
أسعار الكتب بالأسواق
وإليكم أسعار الكتب الخارجية المطروحة الآن بالأسواق والتي أشهرها سلاح التلميذ، الأضواء، الامتحان، المعاصر وغيرها وتعبر أسعار كتب المعاصر هي الأغلى.
أسعار كتب سلاح التلميذ "ابتدائي"
أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي لم تتوفر حتى الآن في المكتبات حيث إنه لم يتم الكشف عن مناهج هذا الصف لأنه يتم منظومة التعليم الجديدة والتي يتم تطويرها حاليًا، وإليكم أسعار كتب سلاح التلميذ في باقي المراحل.
مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيها
مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي 150 جنيها
اللغة العربية صف ثالث 130 جنيها
مادة الرياضة صف أول 100 جنيه
مادة الدراسات صف رابع 120 جنيها
الأضواء
مادة اللغة العربية صف ثاني 120 جنيها
مادة لغة عربية صف أول 115 جنيها
لغة عربية صف ثالث 125 جنيها
مادة الدراسات للصف الرابع 140 جنيها
مادة الرياضة صف أول 100 جنيه
مادة الرياضة صف ثاني 110 جنيهات
الامتحان
مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 130 جنيها
مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي 125 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 140 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 145 جنيها
مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 120 جنيها
مادة الدراسات للصف الاول الإعدادي 115 جنيها
سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى 220 جنيها
اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 230 جنيها
مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 220 جنيها
مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 115 جنيها
مادة العلوم والجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 225 جنيها
مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 150 جنيها
مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 140 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 295 جنيها
مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 105 جنيهات
مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 120 جنيها
المعاصر
مادة الرياضة للصف الأول الإعدادي 115 جنيها
مادة الرياضة "إنجليزي" صف أول إعدادي 180 جنيها
مادة اللغة الإنجليزية صف أول إعدادي 140 جنيها لـ145
مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 155 جنيها
مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي أيضا 155 جنيها
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