السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

أستراليا تتأهل للمرة الأولي لنصف نهائي مونديال السيدات علي حساب فرنسا

منتخب استراليا سيدات،فيتو
منتخب استراليا سيدات،فيتو

كأس العالم للسيدات، تأهلت أستراليا إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف السبت في بريزبين.

 

وأهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا التي تلاقي في نصف النهائي الفائز بين إنجلترا وكولومبيا في مباراة تقام لاحقا في سيدني.
خروج المنتخب الأمريكي 

وشهد مونديال السيدات  الذي يقام في أستراليا من ناحية الحضور الجماهيري أو الإقصاء غير المتوقع لمنتخبات كبرى عديدة، ولأوّل مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، سيكون المنتخب الأمريكي غائبًا عن الدور ربع النهائي، بعدما ذهب ضحية ركلات الترجيح أمام السويد في ثمن النهائي (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي).

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والآن وبعد خروج  المنتخب الأمريكي الفائز بلقب النسختين الماضيتين والذي كان يبحث عن إنجاز أن يكون أول من يتوج بطلًا للمرة الثالثة تواليًا، فُتِحَ باب التنافس على مصراعيه وارتفعت إمكانية مشاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا (بطلة 2003 و2007) من دور المجموعات والنرويج (بطلة 1995) من ثمن النهائي على يد اليابان.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات 

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

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