رحلة منتخب أسبانيا من التمرد حتى الصعود لنصف نهائي مونديال السيدات لأول مرة (صور)

كأس العالم للسيدت، تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة على حساب هولندا، بعد أن سجلت البديلة سلمى بارايويلو هدف الفوز على هولندا 2-1 في الوقت الإضافي.

وأصبحت هولندا، المصنفة التاسعة ووصيفة بطلة النسخة السابقة الولايات المتحدة، آخر مرشحة للقب تودع البطولة العامرة بالمفاجآت، إذ خرجت أمريكا وألمانيا وكندا والبرازيل بالفعل.

وجاءت كل الأهداف متأخرة إذ منحت ماريونا كالدينتي التقدم لأسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وانتزعت فان دير غرات التعادل بالدقيقة 91 في مباراتها الأخيرة قبل الاعتزال، لتنقل المواجهة إلى وقت إضافي أمام أكثر من 32 ألف مشجع في استاد ولينجتون.

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وعلى الرغم من معاناة المنتخب الأسباني للسيدات قبل البطولة وتمردهن على المشاركة تحت قيادة مدربهم جورجي فيلدا، إلا أنهم استطاعوا أن يصلوا لنصف نهائي كاس العالم للسيدات لأول مرة.

سيدات المنتخب الاسباني عانين من تأثير الخروج من بطولة أوروبا والتمرد بعدم النزول للتدريبات الجماعية تحت قيادة جورجي الذي رفض الإستقالة وأكد أنه ليس من شأن اللاعبات.

بيان لاعبات الكرة الأسبانية قبل كأس العالم

وكان قد أعلنت نحو 15 لاعبة في منتخب إسبانيا للكرة النسائية قبل المشاركة بكأس العالم ورغبتهم في عدم المشاركة مستقبلًا حال استمرار المدير الفني الحالي خورخي فيلدا في منصبه.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللاعبات أرسلن عبر البريد الإلكتروني رسالة إلى الاتحاد أكدوا فيها رغبتهن في رحيل المدرب.

و أصدر الاتحاد الإسباني بيانا يؤكد الخبر ويدافع عن عمل المدرب قائلًا في بيان رسميا: "الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم انه تلقى 15 رسالة بريد إلكتروني من 15 لاعبة من فريق كرة القدم النسائي الأول، بالصدفة جميعها بنفس الصياغة، والتي يذكرون فيها أن الوضع الحالي ولّدها يؤثر عليهم بشكل كبير في حالتهن العاطفية وفي صحتهن، وطالما لم يتم عكسها، فإنهن يستقلن من المنتخب الإسباني".

وشدد البيان: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يسمح للاعبين بالتشكيك في استمرارية المدرب الوطني وطاقمه التدريبي، لأن اتخاذ هذه القرارات لا يقع ضمن صلاحياته، ولن يعترف الاتحاد بأي نوع من الضغط من أي لاعب على حان الوقت لاعتماد تدابير رياضية، هذا النوع من المناورات بعيد كل البعد عن المثالية ويخرج عن قيم كرة القدم والرياضة وهو ضار".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "اللاعبات اللاتي قدمن استقالاتهن لن يعُدن إلى انضباط المنتخب الوطني في المستقبل إلا إذا قبلن خطأهن وطلبن العفو".

تصريحات لاعبة أسبانيا

وقالت مهاجمة برشلونة (19 عامًا) التي كسرت التعادل "هذا يعني لي كل شيء، كانت لحظة استثنائية ونشوة مذهلة، أنا في أقصى درجات السعادة". وتلتقي إسبانيا المصنفة السادسة عالميًا، التي لم تتخط دور 16 في مشاركتين سابقتين بالنهائيات، مع اليابان أو السويد من أجل مقعد بالنهائي في أوكلاند يوم الثلاثاء المقبل.

خروج المنتخب الأمريكي



وشهد مونديال السيدات الذي يقام في أستراليا من ناحية الحضور الجماهيري أو الإقصاء غير المتوقع لمنتخبات كبرى عديدة، ولأوّل مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، سيكون المنتخب الأمريكي غائبًا عن الدور ربع النهائي، بعدما ذهب ضحية ركلات الترجيح أمام السويد في ثمن النهائي (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي).

والآن وبعد خروج المنتخب الأمريكي الفائز بلقب النسختين الماضيتين والذي كان يبحث عن إنجاز أن يكون أول من يتوج بطلًا للمرة الثالثة تواليًا، فُتِحَ باب التنافس على مصراعيه وارتفعت إمكانية مشاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا (بطلة 2003 و2007) من دور المجموعات والنرويج (بطلة 1995) من ثمن النهائي على يد اليابان.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

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