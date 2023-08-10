لاعبة هولندا عن خروج منتخب أمريكا من مونديال السيدات: كانوا يثرثرون كثيرًا عن النهائي

كاس العالم للسيدات، أطلقت لينيث بيرينشتاين، لاعبة منتخب هولندا تصريحات نارية بعد سؤالها عن خروج المنتخب الأمريكي من بطولة كأس العالم للسيدات.

وقالت لينيث في المؤتمر الصحفي الذي يقام قبل مواجهة فرنسا بربع نهائي كأس العالم للسيدات: “من اللحظة الأولى وكانت لاعبات كرة القدم بالمنتخب الأمريكي يتحدثون عن النهائي، لقد كانوا يثرثرون كثيرًا”.

وأضافت: يجب أن تتحدثوا أقل وتعملوا أكثر ".

وتأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا والذى سيقام على مدار غدا الجمعة وبعد غد السبت.

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وتأهلت منتخبات أستراليا، فرنسا، إنجلترا، كولومبيا، هولندا، إسبانيا، اليابان والسويد، إلى دور الثمانية من مونديال السيدات 2023.

ومن المقرر أن تواجه منتخب هولندا نظيره الفرنسي غدًا الجمعه في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة بربع نهائي كاس العالم للسيدات.

خروج المنتخب الأمريكي



وشهد مونديال السيدات الذي يقام في استراليا من ناحية الحضور الجماهيري أو الإقصاء غير المتوقع لمنتخبات كبرى عديدة، ولأوّل مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت عام 1991، سيكون المنتخب الأمريكي غائبًا عن الدور ربع النهائي، بعدما ذهب ضحية ركلات الترجيح أمام السويد في ثمن النهائي (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي).

والآن وبعد خروج المنتخب الأمريكي الفائز بلقب النسختين الماضيتين والذي كان يبحث عن إنجاز أن يكون أول من يتوج بطلًا للمرة الثالثة تواليًا، فُتِحَ باب التنافس على مصراعيه وارتفعت إمكانية مشاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا (بطلة 2003 و2007) من دور المجموعات والنرويج (بطلة 1995) من ثمن النهائي على يد اليابان.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات



ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

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