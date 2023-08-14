4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

شهدت محلات بيع السلع الغذائية في المناطق الشعبية، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الألبان ومنتجاتها، بنحو 4 جنيهات في سعر اللبن المعبأ، حيث ارتفع سعر لتر لبن إحدى الشركات من 28 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن في يوليو الماضي

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها ليس الأول خلال الثلاث أشهر الماضية، حيث شهد أسعار الألبان ارتفاعات خلال شهر يوليو الماضي، وعللت شركات الألبان ومنتجاتها أسباب الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار مدخلات التصنيع، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%) خلال شهر يوليو الماضي.

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللبن المعبأ والسائب، سعر الجبن الأبيض ثلاجة، أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة، فضلًا عن أسعار الجبن الشيدر والجبنه الرومي:

ارتفاع أسعار الألبان المعبأة في الأسواق

واختلفت أسعار الألبان المعبأة في الأسواق، وفقًا للشركة المنتجة، حيث ارتفع لتر لبن كامل الدسم معبأ نحو 0.32% ليسجل متوسط سعر قدره 27.79 جنيه، ليتراوح من 16.5 جنيه إلى 30 جنيهًا.

وصعد سعر اللبن المعبأ بنحو 0.28%، ليسجل متوسط سعر قدره 29.1 جنيه، ليبلغ أقل سعر له نحو 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق، أما سعر عبوة لبن كامل الدسم معبأ أو سادة، فسجلت متوسط سعر قدره 29.32 جنيه، ليتراوح من 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

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أسعار اللبن السائب في الأسواق

وارتفع سعر اللبن السائب بنحو 2.11% ليبلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 22 جنيهًا، ليتراوح من 12 إلى 28 جنيهًا.

أسعار اللبن السائب في الأسواق، فيتو

أسعار اللبن المجفف أو البودر في الأسواق

وبلغ متوسط سعر اللبن مجفف أو بودر نحو 93 جنيهًا، ليبلغ أقل سعر للبن البودر نحو 45 جنيهًا، مقابل 232 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 104 جنيهات، لتتراوح من 75 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر جبنة بيضاء «ثلاجة» نحو 89.9 جنيه، ليبلغ أقل سعر لكيلو الجبنة نحو 49 جنيهًا، مقابل 145 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن في الأسواق الشعبية.

وسجلت جبنة بيضاء أسطنبولي متوسط سعر قدره 99.3 جنيه، مسجلة 44 جنيهًا أقل سعر للكيلو مقابل 140 جنيهًا أعلى سعر لكيلو جبنة بيضاء أسطنبولي.

أسعار الجبن الرومي والشيدر في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن الرومي والشيدر في الأسواق

وفيما يخص الجبن الرومي سجلت متوسط سعر قدره 182.7 جنيه، لتسجل أقل سعر لها 50 جنيهًا مقابل 250 جنيهًا أعلى سعر لها في الأسواق.

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن الشيدر في الأسواق

أما جبنة شيدر، فسجلت متوسط سعر قدره 184.2 جنيه، مسجلة 60 جنيهًا أقل سعر للكيلو، مقابل 450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن الشيدر في الأسواق.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

وعن أسعار المسلي الصناعي فسجلت متوسط سعر قدره 65.35 جنيه، لتتراوح من 35 جنيهًا إلى 100 جنيه، أما السمن البلدي، فبلغ متوسط سعر السمن البلدي في الأسواق نحو 192.8 جنيه، ليتراوح سعر السمن البلدي من 125 جنيهًا إلى 300 جنيه.