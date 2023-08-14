الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

أسعار الألبان ومنتجاتها،
أسعار الألبان ومنتجاتها، فيتو

شهدت محلات بيع السلع الغذائية في المناطق الشعبية، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الألبان ومنتجاتها، بنحو 4 جنيهات في سعر اللبن المعبأ، حيث ارتفع سعر لتر لبن إحدى الشركات من 28 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن في يوليو الماضي

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها  ليس الأول خلال الثلاث أشهر الماضية، حيث شهد أسعار الألبان ارتفاعات خلال شهر يوليو الماضي، وعللت شركات الألبان ومنتجاتها أسباب الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار مدخلات التصنيع، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع  أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%) خلال شهر يوليو الماضي.

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللبن المعبأ والسائب، سعر الجبن الأبيض ثلاجة، أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة، فضلًا عن أسعار الجبن الشيدر والجبنه الرومي: 

 

ارتفاع أسعار الألبان المعبأة في الأسواق

واختلفت أسعار الألبان المعبأة في الأسواق، وفقًا للشركة المنتجة، حيث ارتفع لتر لبن كامل الدسم معبأ نحو 0.32% ليسجل متوسط سعر قدره 27.79 جنيه، ليتراوح من 16.5 جنيه إلى 30 جنيهًا.

وصعد سعر اللبن المعبأ بنحو 0.28%، ليسجل متوسط سعر قدره 29.1 جنيه، ليبلغ أقل سعر له نحو 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق، أما سعر عبوة لبن كامل الدسم معبأ أو سادة، فسجلت متوسط سعر قدره 29.32 جنيه، ليتراوح من 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

Advertisements

أسعار اللبن السائب في الأسواق

وارتفع سعر اللبن السائب بنحو 2.11% ليبلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 22 جنيهًا، ليتراوح من 12 إلى 28 جنيهًا.

أسعار اللبن السائب في الأسواق، فيتو

أسعار اللبن المجفف أو البودر في الأسواق

وبلغ متوسط سعر اللبن مجفف أو بودر نحو 93 جنيهًا، ليبلغ أقل سعر للبن البودر نحو 45 جنيهًا، مقابل 232 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

 

أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 104 جنيهات، لتتراوح من 75 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر جبنة بيضاء «ثلاجة»  نحو 89.9 جنيه، ليبلغ أقل سعر لكيلو الجبنة نحو 49 جنيهًا، مقابل 145 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن في الأسواق الشعبية.

وسجلت جبنة بيضاء أسطنبولي متوسط سعر قدره 99.3 جنيه، مسجلة 44 جنيهًا أقل سعر للكيلو مقابل 140 جنيهًا أعلى سعر لكيلو جبنة بيضاء أسطنبولي.

أسعار الجبن الرومي والشيدر في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن الرومي والشيدر في الأسواق

وفيما يخص الجبن الرومي سجلت متوسط سعر قدره 182.7 جنيه، لتسجل أقل سعر لها 50 جنيهًا مقابل 250 جنيهًا أعلى سعر لها في الأسواق.

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن الشيدر في الأسواق

أما جبنة شيدر، فسجلت متوسط سعر قدره 184.2 جنيه، مسجلة 60 جنيهًا أقل سعر للكيلو، مقابل 450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجبن الشيدر في الأسواق.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

وعن أسعار المسلي الصناعي فسجلت متوسط سعر قدره 65.35 جنيه، لتتراوح من 35 جنيهًا إلى 100 جنيه، أما السمن البلدي، فبلغ متوسط سعر السمن البلدي في الأسواق نحو 192.8 جنيه، ليتراوح سعر السمن البلدي من 125 جنيهًا إلى 300 جنيه.

txt

خلي الناس تاكل، حيلة جديدة من السلاسل الغذائية لمواجهة غلاء أسعار الألبان

txt

أسعار الجبن واللانشون في الهايبرات (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الالبان الجبن الأبيض الجبن الرومى الجبن الشيدر السمن البلدي اللبن السائب اللبن المعبأ سعر اللبن السائب سعر اللبن المعبأ سعر كيلو اللبن سعر كيلو اللبن السائب

مواد متعلقة

أسعار الألبان اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

خلي الناس تاكل، حيلة جديدة من السلاسل الغذائية لمواجهة غلاء أسعار الألبان

ارتفاعات كبيرة في أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق، وهذه أسعارها

تراجع واردات مصر من منتجات الألبان إلى 183 مليون دولار خلال الربع الأول 2023

ارتفاع مستمر لأسعار منتجات الألبان، والشركات تضطر لتخفيض الإنتاج لضعف الطلب

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، 85% للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سياسة واقتصاد 86.46% وألسن 84.51 وإعلام 83.65%

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، استعلم الآن من موقع الوزارة

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الحد الأدنى للقبول بالكليات الطبية والهندسية في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023(انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية