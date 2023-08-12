السبت 12 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

علاج الرؤوس البيضاء، بالماسكات الطبيعية في البيت

علاج الرؤوس البيضاء،
علاج الرؤوس البيضاء، فيتو

الرؤوس البيضاء، من المشاكل المزعجة للفتيات، خاصة عند عدم القدرة على التخلص منها، بالكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة المختلفة، ولذلك تبحث من تعاني من الرؤوس البيضاء عن أفضل علاجات لها، وأسرعها.

 

أسباب الرؤوس البيضاء

الرؤوس البيضاء وعلاجها

وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن أسباب الرؤوس السوداء عديدة، ومنها ما يلي:
إفراط البشرة في إنتاج الدهون.
الملوثات وخلايا الجلد الميتة.
البلوغ، الدورة الشهرية، الحمل.
الرطوبة.

 

علاج الرؤوس البيضاء

التخلص من الرؤوس البيضاء

وأكدت خبيرة التجميل، أن أفضل علاج للتخلص من الرؤوس البيضاء، هو استخدام المواد الطبيعية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

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اتبعي روتينًا مناسبًا للعناية بالبشرة بخطوات تنظيف وتوحيد وترطيب. غسل الوجه بحمض الساليسيليك كمكون رئيسي، والتونر المنقي للتخلص من الزيوت الزائدة، وأيضًا مرطب مناسب، مع تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع.

 

استخدمي ماسك الطمي الطبيعي، لامتصاص الدهون الزائدة ؛ وماسك الفحم ليمتص الشوائب والدهون، وينظف مسام الوجه بعمق.

 

استخدمي الشاي الأخضر الطازج، ودلكي منطقة الأنف والذقن بأوراق الشاي الأخضر، لبضع دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر واتركيها حتى تجف. 


رشي الماء البارد على المنطقة التي تم فركها واتركيها حتى تجف ورطبيها على الفور.

 

ضعي قطعة قماش او فوطة قطنية ساخنة، واضغطي على الرؤوس البيضاء، هذا سيساعد على فتح مسام الجلد.


استخدمي مزيل الرؤوس البيضاء لعصر الرؤوس البيضاء برفق.


اغسلي وجهك جيدًا لمنع العدوى.

زيت شجرة الشاي المخفف له خصائص مضادة للبكتيريا، خففي زيت شجرة الشاي، وضعيه على منطقة الأنف والذقن.


يمكنك غسله بعد حوالي 15 دقيقة، وللحصول على أفضل النتائج، ضعيه مرتين يوميًا.

 

ماسك الجيلاتين المقشر له فوائد متعددة، فهو يزيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وحتى شعر الوجه الصغير.

 

أضيفي الماء إلى دقيق الشوفان واصنعي عجينة ناعمة، وضعي العجينة على بشرتك، وانتظري لمدة 20 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء العادي.

 

اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء، وضعيه على الرؤوس البيضاء واتركيه يجف. 
ومع الاستخدام المنتظم، فإنه سيساعد على التخلص من الرؤوس البيضاء عن طريق امتصاص الدهون الزائدة.

 

اطحني أوراق الحلبة واخلطيها بالماء لتشكيل عجينة، وضعيها على الرؤوس البيضاء بانتظام.

خذي بعض العسل الدافئ وأضيفي إليه حبيبات السكر البني. 


سخني المزيج واضبطي درجة الحرارة حسب ما يناسبك، ضعي خليط السكر والعسل بفرشاة على مناطق الأنف والذقن وغطيهما بسهولة بشرائط من الشاش. دعي الخليط يجف وأخرجي الشرائط برفق.

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