الدوري الفرنسي، نيمار وفيراتي ومبابي خارج قائمة سان جيرمان أمام لوريان

باريس سان جيرمان، كشف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة لوريان، اليوم السبت، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

واستبعد إنريكي من القائمة ثلاث نجوم من العيار الثقيل، هم كيليان مبابي، ونيمار جونيور، وماركو فيراتي.

قائمة باريس سان جيرمان

واختار المدرب الإسباني 20 لاعبا لخوض اختباره الرسمي الأول، وهم:

كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، لي كانج، تشير ندور، سولير، كورزاوا، زاير إيمري، إسماعيل الغربي، سكرينيار، إيكيتيكي، أرناو تيناس، ودوناروما.

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كانت تقارير صحفية عديدة، أكدت أن إدارة باريس بصدد الاستغناء عن نيمار وفيراتي، وأن إنريكي أبلغ الثنائي بأنهما خارج حساباته في الموسم الجديد.

وارتبط اسم النجمين الإيطالي والبرازيلي بالانتقال إلى الهلال السعودي، بينما يحظى نيمار باهتمام برشلونة وناديين في أمريكا والدوري الإنجليزي.

أما مبابي، 24 عاما، فهو مستبعد من الجولة الصيفية وفترة الإعداد، لكن محاولات بيعه هذا الصيف، أو إقناعه بتوقيعه عقد جديد، باءت جميعها بالفشل.

أزمة باريس سان جيرمان ومبابي

ودافع الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".