السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

كأس الدوريات، ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي البطولة

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

كأس الدوريات، تأهل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى نصف نهائي كأس الدوريات، بعدما اكتسح شارلوت برباعية نظيفة اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أهداف إنتر ميامي وشارلوت في كأس الدوريات

افتتح التسجيل الفنزويلي جوزيف ماريتينزبالدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم أحرز الهدف الثاني الفنلندي روبير تايلور بالدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث عبر الفرنسي أديلسون مالاندا مدافع شارلوت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78 فيما أحرز ميسي الهدف الرابع قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ليرتفع رصيد النجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي المنضم له حديثا إلى 8 أهداف في 5 مباريات فقط.

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ويواجه إنتر ميامي في نصف النهائي الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع فيلادلفيا يونيون الأمريكي وكيريتارو المكسيكي.

وهذه المرة الثانية التي يتنازل فيها ميسي عن تسديد ركلة جزاء، حين أحرز زميله جوزيف مارتينيز الهدف الثاني في مواجهة أورلاندو سيتي (3-1) بكأس الدوريات، يوم 3 أغسطس الماضي.

زيادة مشجعي إنتر ميامي


على جانب آخر، دفع انتقال ميسي إلى النادي الأمريكي إلى تزايد عدد المشجعين في الملاعب، وارتفع عدد المشاهدين عبر المنصة التي تبث كافة مباريات كرة القدم الأمريكية.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، حيث وقع مع النادي الأمريكي عقدا مدته عامين ونصف في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار براتب شهري يصل إلى 60 مليون دولار.


وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.


وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة


الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.
البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

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