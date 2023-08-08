الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

أسطورة ريال مدريد، ميسي قلب الموازين في الكرة الأمريكية

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

ميسي، أشاد خورخي فالدانو بطل العالم مع الأرجنتين، بمواطنه ليونيل ميسي، مبرزا أنه قلب الموازين في الولايات المتحدة الأمريكية. 

و قال فالدانو "ميسي قلب الموازين في الكرة الأمريكية، إنه يبهرنا بشدة".

وشدد "ما يفعله لاعب بهذا المستوى، يجعل أنظار عشاق الساحرة المستديرة تتجه نحو المكان الذي يلعب به، لا سيما حين يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة ويقدم أداء مذهلا".

وذكر لاعب ريال مدريد السابق، بأن ميسي نجم إنتر ميامي، يلعب حاليا في البلد الذي يستضيف بطولة كأس العالم 2026.

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وتابع "أعتقدنا أن ما حدث في قطر فوز الأرجنتين بمونديال 2022 كان يحتاج لظهور كلمة النهاية مثلما يحدث في الأفلام، لكن لا، يبدو أنه يريد المضي قدما".

وقاد البرغوث، إنتر ميامي لربع نهائي كأس الدوريات، حين قلب تأخر فريقه 2-4 أمام دالاس إلى التعادل 4-4، وامتدت المباراة لركلات الترجيح التي سجل فيها، وانتهت لصالح فريقه 5-3. 

 

وعلي صعيد متصل واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدايته المميزة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه له خلال هذا الصيف.

ونجح ليو ميسي أن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد إف سي دالاس، خلال مباراة دور ال16 ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، ليخطف تعادلا ثمينا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز ميامي بركلات الترجيح.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي
 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي رفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات مع إنتر ميامي، لافتة إلى أن ذلك يعد رقما قياسي.

وأوضحت أنه لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي، أن سجل هذا العدد من الأهداف خلال 4 مباريات.

يشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز في شباك كروز أزول بمباراته الأولى، فيما أحرز ثنائية في 3 مباريات متتالية ضد أتلانتا يونايتد، أورلاندو سيتي وإف سي دالاس.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة


الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.
البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

 

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

ثنائية ميسي أمام دالاس تقوده لرقم تاريخي بالدوري الأمريكي

ليونيل ميسي يعزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة


أهداف مباراة انتر ميامي وإف سي دالاس


وكان إنتر ميامي متأخرا بهدفين، قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، لكنه قلص الفارق عبر النيران الصديقة، بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى دالاس عن طريق الخطأ، إثر ركلة حرة نفذها ميسي (80).

وعاد ميسي ليسدد كرة ساحرة من ركلة حرة، من على بعد 20 مترا، استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس (85)، فارضا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونفذ ميسي ركلة الترجيح الأولى بنجاح، ليساعد فريقه على الفوز بالمباراة.

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